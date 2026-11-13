Iran tuyên bố tập kích, phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đòn tấn công được tiến hành rạng sáng nay nhằm đáp trả vụ Mỹ không kích một tháp thông tin ở Sirik, nhưng không tiết lộ vũ khí được sử dụng và mục tiêu cụ thể.

"Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc, nhằm thúc đẩy đối phương chấm dứt hoạt động khiêu khích đường không và buôn lậu dầu tại eo biển Hormuz. Chúng tôi đã sẵn sàng giao chiến không hạn chế nếu các bên tiếp tục động thái vi phạm và gây hấn", thông báo có đoạn.

Tên lửa Iran rời bệ phóng trong ảnh công bố ngày 26/3. Ảnh IRIB

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, và giới chức Bahrain chưa bình luận về thông tin.

Bahrain là nơi đặt nhiều căn cứ đồn trú của Mỹ, trong đó có Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân (NSA) đóng vai trò là trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ và Bộ tư lệnh Hải quân Trung tâm, cơ quan phụ trách hoạt động của quân chủng này tại Trung Đông.

Ảnh vệ tinh thương mại độ nét cao được hãng thông tấn Mỹ AP phân tích hồi đầu tháng cho thấy tính từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 đến hết tháng 8, Iran và các nhóm vũ trang nước này hậu thuẫn đã thực hiện khoảng 115 vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào 26 cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Những cuộc tập kích ban đầu tập trung vào mạng lưới radar cảnh báo sớm và nhà chứa máy bay, nhằm mở đường cho chiến dịch oanh tạc kho bãi, doanh trại và các cơ sở khác khiến Mỹ chịu thiệt hại hàng tỷ USD.

Thông tin được đưa ra trong lúc xung đột Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mỹ vẫn tiến hành một số đợt tập kích riêng lẻ nhằm vào phòng không đối phương, trong khi lực lượng vũ trang Iran cũng hạ hàng loạt UAV đắt tiền và nhắm bắn tiêm kích Mỹ trên eo biển Hormuz.

Vị trí Iran và các quốc gia trong khu vực. Đồ họa: Guardian

Một quan chức hải quân thuộc IRGC ngày 9/11 thông báo Iran đã phá hủy hệ thống định vị mà đối phương lắp đặt ở các bãi đá phía nam eo biển Hormuz, khiến các tàu thương mại không thể di chuyển qua tuyến hàng hải ngoài khơi Oman.

Các nguồn tin am hiểu tình hình ngày 11/11 cho biết Iran đã tấn công hệ thống định vị hàng hải trên đảo Didamar của Oman, song không nêu rõ mức độ thiệt hại. 3 nguồn tin khác cho biết cuộc tập kích có thể gây ảnh hưởng hạn chế đối với hoạt động vận tải ở Hormuz, do còn một số hệ thống định vị dự phòng tại những nơi khác.