Ngày 27/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này đã gửi đề xuất tới các đối tác về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng ở Biển Đen và đang chờ phản hồi từ Nga.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao quốc tế lần thứ 5 về an ninh lương thực "Lương thực từ Ukraine", ông Sybiha cho biết phía Ukraine đã sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn và đang chờ phản hồi từ Nga".
Theo Ngoại trưởng Sybiha, đề xuất của Kiev kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải ở Biển Đen và đảm bảo xuất khẩu nông sản không bị gián đoạn. Ông cũng lưu ý rằng Nga đang tìm cách đưa các điều khoản về xuất khẩu dầu mỏ vào thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất.
Trong diễn biến mới nhất trên thực địa, ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1.246 thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine trong đêm 27/11. Riêng tại thủ đô Moskva, hơn 400 drone đã được phóng đến trong đêm 27/11. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết 123 chiếc đã bị bắn hạ.
Trong khi đó, Thống đốc vùng Bryansk cho biết 1 drone của Ukraine đã tấn công một chiếc xe buýt ở làng Klimovo, làm 9 người bị thương. Thống đốc vùng Samara cho biết các cơ sở công nghiệp trong vùng cũng bị tấn công trong đêm 27/11, nhưng không có thương vong nào.
Về phần mình, phía Ukraine cũng báo cáo các cuộc tấn công mới trên diện rộng cùng ngày. Theo người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Zaporizhzhia (miền Đông Ukraine), ông Ivan Fedorov cho biết trong vòng 24 giờ, hơn 700 drone của Nga đã tấn công khu vực này, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Trên ứng dụng Telegram, Không quân Ukraine thông báo các lực lượng phòng không đã vô hiệu hóa 141 trong số 162 drone được phóng từ phía Nga kể từ tối 27/11. Thông báo cũng cho biết các phương tiện tấn công đã đánh trúng 13 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ đã rơi xuống 7 địa điểm khác.
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