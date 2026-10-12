Ukraine tố Nga tập kích sau khi ông Trump thông báo "ngừng bắn năng lượng"

"Nga đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một nhà máy điện ở Kiev. Những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng cũng xảy ra tại tỉnh Kharkov", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên mạng xã hội ngày 11/10.

Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các sự việc xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump "thông báo về lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng".

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Mỹ trước đó thông báo Nga - Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn "có hiệu lực ngay lập tức" trong lĩnh vực năng lượng, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine chưa đạt thỏa thuận nào như vậy. "Tôi mới biết về thông báo ngừng bắn qua truyền thông. Nếu Nga đồng ý ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, Ukraine cũng sẽ nhất trí. Nếu Tổng thống Trump đã đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin, hãy cho chúng tôi biết lệnh ngừng bắn bắt đầu khi nào. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp thuận", ông nói.

Giới chức Nga đến nay cũng chưa lên tiếng về bài đăng của ông Trump.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Trump hồi giữa tháng 9 thông báo Moskva và Kiev "nhất trí không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nhau". Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Ukraine phát động cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran thuộc tỉnh Samara, miền nam nước Nga, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này.

Tổng thống Zelensky ngày 11/10 nói rằng sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu đối phương nếu Nga chấm dứt tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine. Ông cũng thảo luận về đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

"Chúng tôi đang chờ Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về đề xuất này. Ukraine luôn tuyệt đối ủng hộ các bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ sinh mạng và đưa ra những quyết định cần thiết để chấm dứt chiến sự, bảo đảm hòa bình lâu dài", ông Zelensky tuyên bố.

Theo AFP, Reuters, Kyiv Independent