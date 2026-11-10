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Thế giới

Triều Tiên phóng thử ngư lôi bí ẩn

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Triều Tiên thông báo thử thành công ngư lôi tốc độ cao thế hệ mới, dự kiến biên chế vũ khí này vào đầu năm sau.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết Học viện Khoa học Quốc phòng, Cục Tên lửa và Cục Nghiên cứu Ngư lôi đã tiến hành thử nghiệm ở vùng biển phía đông bán đảo, nhằm kiểm chứng năng lực của ngư lôi tốc độ cao kiểu mới.

Hình ảnh, tên gọi và thông số kỹ thuật của ngư lôi chưa được công bố.

Ngư lôi Triều Tiên trong cuộc thử nghiệm vào tháng 4/2023. Ảnh: KCTV
Ngư lôi Triều Tiên trong cuộc thử nghiệm vào tháng 4/2023. Ảnh: KCTV

Vũ khí này dự kiến được hải quân Triền Tiên đưa vào biên chế từ đầu năm sau. Cuộc thử nghiệm nằm trong chuỗi hoạt động của các viện nghiên cứu nhằm nâng cao công nghệ vũ khí.

Triều Tiên gần đây thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, hệ thống phòng không và máy bay không người lái (UAV). Bình Nhưỡng cũng đang mở rộng hải quân và tăng cường năng lực tấn công dưới nước, trong đó có chế tạo nhiều loại chiến hạm mới và ngư lôi ngày càng tinh vi.

Triều Tiên tháng trước thông báo phóng thử ngư lôi siêu tốc Zam-2.0, được trang bị công nghệ AI để phát hiện mục tiêu và dẫn đường, khẳng định động cơ của ngư lôi được hoàn thiện qua 180 lần thử nghiệm trong 5 năm qua.

Bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh. Đồ họa: CSIS
Bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh. Đồ họa: CSIS

Ngư lôi được thiết kế để di chuyển dưới nước với tốc độ cao, có thể tấn công cả tàu mặt nước và tàu ngầm. Khi trang bị AI, chúng có thể cơ động và né tránh những biện pháp đối phó của đối phương, cũng như tự ra quyết định tấn công để gây thêm khó khăn cho nỗ lực đánh chặn, theo các chuyên gia.

Căng thẳng leo thang tại khu vực sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cài mìn qua biên giới khiến 3 binh sĩ bị thương. Triều Tiên bác bỏ thông tin và cho rằng Hàn Quốc tìm cách gây hấn, sau đó tuyên bố điều thêm các đơn vị hỏa lực mới tới khu vực biên giới.

Nguyễn Tiến/vnexpress.net
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Tags:

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