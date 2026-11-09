Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Số người thiệt mạng do đắm thuyền tại Senegal tăng mạnh

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ít nhất 34 người thiệt mạng và chỉ còn một người sống sót trong vụ đắm thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi huyện Kébémer, vùng Louga, Tây Bắc Senegal.

(Ảnh minh họa. THX/TTXVN phát)
(Ảnh minh họa. THX/TTXVN phát)

Đây là số liệu được Hãng thông tấn Senegal (APS) dẫn nguồn tin chính thức công bố ngày 8/11, tăng so với con số 21 người thiệt mạng thông báo trước đó.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tin từ APS, cho biết chiếc thuyền gặp nạn ngoài khơi khu vực Lompoul ngày 7/11. Hiện chưa có thông tin chính thức về tổng số người có mặt trên thuyền cũng như số người mất tích. Chính quyền địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm, đồng thời tiến hành nhận dạng và bảo quản thi thể các nạn nhân.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cho biết các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người sống sót và giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Ông gửi lời chia buồn tới những người chịu ảnh hưởng, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đấu tranh với các mạng lưới tổ chức đưa người vượt biển trái phép và tạo thêm cơ hội cho thanh niên trong nước. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Nội vụ Senegal đến hiện trường ngày 9/11 để thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Vụ việc tiếp tục cho thấy những nguy hiểm trên tuyến di cư qua Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Người di cư thường phải vượt biển trên những chiếc thuyền gỗ quá tải, không bảo đảm an toàn, đối mặt với nguy cơ cháy, chìm thuyền và mất tích trên biển.

Theo baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/van-de-nguoi-di-cu-so-thiet-mang-do-dam-thuyen-tai-senegal-tang-manh-post1401053.html

Tin liên quan

Tags:

#người di cư #người di cư thiệt mạng #di cư trái phép

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 3.600 tấn

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 3.600 tấn

Theo kế hoạch, tàu ngầm tấn công Seo Hui sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2028 và đưa vào hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá, tiếp nhận.
Indonesia ghi nhận 2 trận động đất mạnh, núi lửa Semeru phun trào

Indonesia ghi nhận 2 trận động đất mạnh, núi lửa Semeru phun trào

Theo phóng viên TTXVN Jakarta, ngày 29/10, Indonesia ghi nhận hai trận động đất có độ lớn lần lượt 6,2 và 6,0 tại khu vực Maluku và Papua, trong khi núi lửa Semeru ở tỉnh Đông Java tiếp tục phun trào, kèm cảnh báo nguy cơ lũ bùn đá do mưa lớn những ngày gần đây.
Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar đã trao đổi với Iran đề xuất hòa bình mới với lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến sự tái bùng phát tại Trung Đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!