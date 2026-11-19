Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/11 họp thượng đỉnh trong khoảng 90 phút tại khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên có sự góp mặt của lãnh đạo ba cường quốc.

Các lãnh đạo đã "trao đổi chuyên sâu" về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời cam kết duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế trong cuộc họp thượng đỉnh ba bên, theo tuyên bố chung 4 điểm được Trung Quốc công bố hôm nay.

Ba lãnh đạo khẳng định "chiến tranh hạt nhân không có người chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra". Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trên tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ba nước cam kết cải cách LHQ để tổ chức "có thể ứng phó thách thức toàn cầu hiệu quả hơn, thực hiện sứ mệnh cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế".

Mỹ, Nga và Trung Quốc dự kiến tăng cường sản xuất và cung cấp sản phẩm dầu mỏ qua tinh chế vì lợi ích của tất cả quốc gia, khẳng định tầm quan trọng của duy trì dòng chảy năng lượng ổn định.

Ba lãnh đạo công nhận nguyên tắc đồng thuận quốc gia và tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước là yếu tố tối quan trọng, nhất trí rằng Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và những cơ quan tương tự không được phép lạm dụng thẩm quyền của mình.

Sau cuộc gặp, ông Tập cho hay sự kiện "diễn ra theo hướng tích cực, mang tính xây dựng và đạt nhiều kết quả tốt". Chủ tịch Trung Quốc nói cả ba nước đều có chung quan điểm về duy trì hòa bình thế giới, nhấn mạnh "phải trân trọng nền hòa bình vốn không dễ dàng đạt được này".

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump chụp ảnh chung ngày 19/11. Ảnh: Reuters

Ông Tập kêu gọi ba nước thực hiện các đồng thuận đã đạt được tại hội nghị, tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác, cùng nhau nỗ lực xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Tổng thống Mỹ đã rời Trung Quốc ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh và chưa đưa ra tuyên bố về kết quả cuộc gặp. Tổng thống Putin cũng chưa đưa ra bình luận.

Trước cuộc gặp, ông Tập nhận định đây là sự kiện mang "ý nghĩa đột phá", nhấn mạnh thế giới chỉ có thể hòa bình khi các cường quốc chung sống hòa thuận và cùng hợp tác giải quyết thách thức toàn cầu.

Theo Tổng thống Putin, ba nước "có thể đóng góp đáng kể vào củng cố hòa bình và ổn định trên toàn thế giới, nếu chúng ta hợp tác một cách xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích".

Ông Trump tuyên bố cuộc gặp lịch sử đánh dấu Mỹ lựa chọn "hướng đi khác" trong chính sách đối ngoại, đó là ưu tiên đối thoại cởi mở thay vì né tránh bất đồng. Tuy nhiên, tuyên bố chung cho thấy ba lãnh đạo không đề cập đến một số vấn đề quốc tế nóng hiện nay như chiến sự Trung Đông hay xung đột Ukraine.

Theo AFP, AP, RIA Novsoti, Xinhua