Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không liên quan đến vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) khiến 2 công dân Italy thiệt mạng tại Kuwait vào ngày 26/11, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Kuwait và Italy để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Kuwait và Italy, ông Araghchi bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công, khẳng định thiết bị bay không người lái trong vụ việc không do lực lượng vũ trang Iran phóng đi và cũng không xuất phát từ lãnh thổ nước này. Ngoại trưởng Iran bày tỏ lấy làm tiếc về thương vong và những thiệt hại tại Kuwait, đồng thời sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra chung nhằm xác định nguồn gốc và các bên liên quan.
Về phần mình, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang nước này Abolfazl Shekarchi cho biết Tehran khẳng định không có hoạt động quân sự nào được thực hiện trong khu vực.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết 2 công dân Italy đã thiệt mạng do trúng mảnh vỡ từ các UAV bị đánh chặn khi đang hướng tới một địa điểm trọng yếu. Một công dân Kuwait và một công dân Pakistan cũng bị thương. Theo hãng thông tấn Italy ANSA, hai nạn nhân là kỹ thuật viên dân sự làm việc cho tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức.
Bộ Ngoại giao Kuwait mô tả vụ việc là hành vi vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng và cản trở các nỗ lực ngoại giao. Kuwait khẳng định có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bày tỏ đau buồn và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi gia tăng sức ép để Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nước vùng Vịnh. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia (Arập Xêút) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng phản đối vụ việc, cho rằng các hành động như vậy đe dọa sự ổn định của khu vực.
Theo giới chức Kuwait, lực lượng vũ trang nước này đang duy trì tình trạng báo động cao và triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Kuwait cùng các nước vùng Vịnh liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Kuwait hiện có một số cơ sở quân sự của Mỹ, trong đó có căn cứ không quân Ali Al Salem và trại Arifjan.
Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết một tòa tháp tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh đã bị nhắm mục tiêu trong vụ việc mà lực lượng này gọi là “tấn công khủng bố”. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường, trong khi thông tin về thủ phạm, thiệt hại và phương thức tấn công chưa được công bố.
Ngày 23/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tiến hành cải tổ Nội các, trong đó đề cử nhân sự mới cho ba vị trí quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, gồm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thống nhất và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đảng Dân chủ đã đạt được kết quả bầu cử phổ thông tốt nhất trong nhiều thập kỷ, giành ít nhất 258 ghế Hạ viện Mỹ trong một chiến thắng áp đảo chưa từng thấy kể từ năm 1992.
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran sau năm mới nếu đàm phán không đạt thỏa thuận. Trong khi chỉ trích Tehran kéo dài thương lượng, ông cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ tấn công và đánh chìm những tàu Iran tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tìm cách mở rộng các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine thành một thỏa thuận quy mô lớn hơn, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy.
Bất chấp nguy cơ từ các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, vận động viên bơi đường dài người Anh Lewis Pugh đã hoàn thành hành trình bơi 15 km qua tuyến hàng hải chiến lược này, nhằm cảnh báo về những hậu quả môi trường lâu dài do xung đột gây ra.
Hoạt động hàng không tại Bỉ dự kiến bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 23/11, khi hầu hết các chuyến bay đi và đến nước này sẽ bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang.
Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành. Theo ông, các đoàn tàu hiện vận hành đúng lịch trình trên tuyến đường nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.
Số người tìm cách vượt eo biển Manche từ bờ biển Bỉ sang Anh đã tăng gấp 5 lần trong năm 2026, trái ngược với xu hướng giảm mạnh số người đến Anh bằng thuyền nhỏ, cho thấy những thay đổi đáng chú ý trên các tuyến đường di cư bất hợp pháp vào nước này.
Ngày 19/11, khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ thuộc Liên minh hỗ trợ Ukraine đã cùng nhóm họp tại Berlin nhằm bày tỏ ủng hộ Kiev cũng như khẳng định vai trò của khối này trong tiến trình đàm phán hòa bình liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.
Một quan chức quân sự Mỹ xác nhận nước này đã không kích địa điểm phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, khẳng định đây là hành động tự vệ. Phía Iran cho biết các công trình dân sự không bị thiệt hại. Diễn biến xảy ra khi Bahrain tiếp tục cáo buộc Iran tấn công lãnh thổ nước này.
Tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney về việc Canada chỉ chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của ngành ô tô cho thấy nước này đặt năng lực sản xuất dài hạn làm thước đo đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường công du châu Á, với các điểm dừng tại Philippines, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, thương mại và tiến hành cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.
Trong khi tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink của tỷ phú Elon Musk, Ukraine đang phát triển mạng lưới vệ tinh quân sự riêng. Nga cũng thúc đẩy chương trình Rassvet nhằm xây dựng hệ thống liên lạc tương tự, biến không gian thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược mới.