Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Kuwait và Italy, ông Araghchi bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công, khẳng định thiết bị bay không người lái trong vụ việc không do lực lượng vũ trang Iran phóng đi và cũng không xuất phát từ lãnh thổ nước này. Ngoại trưởng Iran bày tỏ lấy làm tiếc về thương vong và những thiệt hại tại Kuwait, đồng thời sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra chung nhằm xác định nguồn gốc và các bên liên quan.

Về phần mình, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang nước này Abolfazl Shekarchi cho biết Tehran khẳng định không có hoạt động quân sự nào được thực hiện trong khu vực.

Khói bốc lên sau vụ không kích nhằm vào kho chứa nhiên liệu của sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya, Kuwait ngày 25/3/2026. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN

Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết 2 công dân Italy đã thiệt mạng do trúng mảnh vỡ từ các UAV bị đánh chặn khi đang hướng tới một địa điểm trọng yếu. Một công dân Kuwait và một công dân Pakistan cũng bị thương. Theo hãng thông tấn Italy ANSA, hai nạn nhân là kỹ thuật viên dân sự làm việc cho tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức.

Bộ Ngoại giao Kuwait mô tả vụ việc là hành vi vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng và cản trở các nỗ lực ngoại giao. Kuwait khẳng định có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bày tỏ đau buồn và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi gia tăng sức ép để Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nước vùng Vịnh. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia (Arập Xêút) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng phản đối vụ việc, cho rằng các hành động như vậy đe dọa sự ổn định của khu vực.

Theo giới chức Kuwait, lực lượng vũ trang nước này đang duy trì tình trạng báo động cao và triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Kuwait cùng các nước vùng Vịnh liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Kuwait hiện có một số cơ sở quân sự của Mỹ, trong đó có căn cứ không quân Ali Al Salem và trại Arifjan.