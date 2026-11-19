Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cuộc gặp 3 bên đầu tiên trong lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 19/11 theo giờ địa phương (tức 13h30 theo giờ Việt Nam).

Cuộc hội đàm sẽ được tổ chức tại nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang (Qilin Shanzhuang) ở Thâm Quyến. Đây là địa điểm đã diễn ra cuộc hội đàm song phương toàn diện giữa ông Tập và ông Putin. Các nhà lãnh đạo sẽ tự quyết định thời lượng của cuộc gặp.

Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo sẽ "tập trung vào cách thức thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các cường quốc".

Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho hay 3 lãnh đạo sẽ thảo luận về "việc hợp tác giữa các cường quốc có thể đóng góp như thế nào vào việc cải thiện tình hình toàn cầu nói chung".

Ông Ushakov nói thêm, các cuộc xung đột, trong đó có xung đột Ukraine, cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Ông Ushakov cho biết ông chưa rõ vấn đề tái cấu trúc kiến trúc an ninh châu Âu sẽ được thảo luận "bằng cách nào hay dưới hình thức nào". Đây là điều mà Nga nhiều lần yêu cầu như một điều kiện để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo để thông tin tóm tắt về các cuộc tiếp xúc của ông.

Bên lề hội nghị APEC, ông Putin và ông Trump cũng dự kiến có cuộc gặp riêng song phương. Cuộc họp sẽ diễn ra sau phiên họp toàn thể APEC và dự kiến có sự tham dự của một số thành viên thuộc phái đoàn Nga và Mỹ.

"Họ sẽ trao đổi ngắn gọn. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thông tin chi tiết vào ngày mai", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần gần nhất tại bang Alaska vào tháng 8/2025 trong các cuộc đàm phán đầy cam go nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Theo một quan chức Mỹ, bên cạnh các hoạt động đối ngoại của Tổng thống Trump tại Trung Quốc, hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp gỡ các quan chức Ukraine cùng các đối tác châu Âu tại Berlin vào hôm nay nhằm xây dựng các bảo đảm an ninh hậu chiến và một kế hoạch phục hồi kinh tế toàn diện cho Kiev.

“Các cuộc gặp ở Berlin và những hoạt động đối ngoại của Tổng thống Trump tại Trung Quốc là một phần trong nỗ lực ngoại giao có sự phối hợp chặt chẽ”, vị quan chức này cho hay.