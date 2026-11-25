Lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 6 người, trong đó có 2 trẻ em, sau khi một máy bay Cessna 210 một động cơ rơi xuống vùng biển ngoài khơi bang Mississippi chiều 24/11 (giờ địa phương, rạng sáng 25/11 giờ Việt Nam).
Nhà chức trách đã tìm thấy một số mảnh vỡ, khoang máy bay và thiết bị cứu sinh, nhưng chưa xác định được vị trí những người trên máy bay.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, máy bay chở 4 người lớn và 2 bé trai, lần lượt 8 và 10 tuổi, khởi hành từ sân bay Lakefront ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, hướng đến sân bay Page Field tại thành phố Fort Myers, bang Florida. Khoảng 15h45 phút ngày 24/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo mất liên lạc với máy bay. Dữ liệu theo dõi trước đó cho thấy máy bay giảm độ cao với tốc độ khoảng 3.050 m/phút.
Các đội cứu hộ phát hiện nhiều mảnh vỡ và khoang máy bay tại vùng biển cách đảo Horn Island khoảng 2 hải lý về phía Đông Bắc. Lực lượng Tuần duyên Mỹ, Sở Tài nguyên Hàng hải bang Mississippi và cảnh sát địa phương đã huy động tàu thuyền, máy bay cùng các phương tiện chuyên dụng tham gia chiến dịch tìm kiếm.
Theo thông tin cập nhật, cả 6 người trên máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn.
FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã được thông báo về vụ việc. NTSB sẽ chủ trì điều tra nguyên nhân tai nạn, với sự phối hợp của FAA. Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính những người trên máy bay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tìm cách mở rộng các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine thành một thỏa thuận quy mô lớn hơn, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy.
Bất chấp nguy cơ từ các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, vận động viên bơi đường dài người Anh Lewis Pugh đã hoàn thành hành trình bơi 15 km qua tuyến hàng hải chiến lược này, nhằm cảnh báo về những hậu quả môi trường lâu dài do xung đột gây ra.
Hoạt động hàng không tại Bỉ dự kiến bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 23/11, khi hầu hết các chuyến bay đi và đến nước này sẽ bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang.
Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành. Theo ông, các đoàn tàu hiện vận hành đúng lịch trình trên tuyến đường nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.
Số người tìm cách vượt eo biển Manche từ bờ biển Bỉ sang Anh đã tăng gấp 5 lần trong năm 2026, trái ngược với xu hướng giảm mạnh số người đến Anh bằng thuyền nhỏ, cho thấy những thay đổi đáng chú ý trên các tuyến đường di cư bất hợp pháp vào nước này.
Ngày 19/11, khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ thuộc Liên minh hỗ trợ Ukraine đã cùng nhóm họp tại Berlin nhằm bày tỏ ủng hộ Kiev cũng như khẳng định vai trò của khối này trong tiến trình đàm phán hòa bình liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.
Một quan chức quân sự Mỹ xác nhận nước này đã không kích địa điểm phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, khẳng định đây là hành động tự vệ. Phía Iran cho biết các công trình dân sự không bị thiệt hại. Diễn biến xảy ra khi Bahrain tiếp tục cáo buộc Iran tấn công lãnh thổ nước này.
Tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney về việc Canada chỉ chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của ngành ô tô cho thấy nước này đặt năng lực sản xuất dài hạn làm thước đo đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường công du châu Á, với các điểm dừng tại Philippines, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, thương mại và tiến hành cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.
Trong khi tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink của tỷ phú Elon Musk, Ukraine đang phát triển mạng lưới vệ tinh quân sự riêng. Nga cũng thúc đẩy chương trình Rassvet nhằm xây dựng hệ thống liên lạc tương tự, biến không gian thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược mới.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tiến hành bỏ phiếu về khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 10/2027, một thay đổi nằm trong sáng kiến rộng lớn hơn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhằm giảm mức độ hiện diện và tác động của ngân hàng trung ương này trên thị trường.