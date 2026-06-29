Máy bay Pháp rơi đột ngột gần sân bay, 11 người chết

Lực lượng cứu hộ ở hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Chiếc máy bay gặp nạn gần thành phố Nancy vào khoảng 11h sáng, ông Yves Séguy, tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, cho biết tại hiện trường vụ tai nạn.

Ông Séguy cho biết máy bay đã rơi “đột ngột, ngay gần sân bay”, đồng thời khẳng định không có ai dưới mặt đất bị thương.

Các lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường và đang hỗ trợ tâm lý cho một số thân nhân của các nạn nhân. Nhà chức trách cũng đang thu thập lời khai của các nhân chứng.

Chiếc máy bay thuộc một trường đào tạo nhảy dù. Theo chính quyền địa phương, phi công cùng toàn bộ 5 học viên và 5 huấn luyện viên, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, đang trên đường tới hiện trường vụ việc.

Cảnh sát kêu gọi người dân tuyệt đối tránh xa khu vực xung quanh sân bay ở Tomblaine để bảo đảm lực lượng cứu hộ và cơ quan thực thi pháp luật có thể tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay mà không bị cản trở.

Đài BFMTV của Pháp dẫn lời chủ tịch một tổ chức điều dưỡng khu vực cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn “một nửa là y tá và một nửa là huấn luyện viên”, đồng thời chuyến nhảy dù này “dường như là một nghi thức chào đón dành cho người mới”.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định được BFMTV dẫn lại từ người đứng đầu tổ chức điều dưỡng nói trên, chưa phải kết luận chính thức của cơ quan điều tra.