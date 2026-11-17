Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Tại Manila (Philippines), ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo các nước Đông Nam Á và ký thỏa thuận thương mại với Thái Lan. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ tới thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tâm điểm chuyến công du là cuộc gặp ba bên giữa ông Trump, ông Tập Cận Bình và ông Putin bên lề các hoạt động tại Trung Quốc. Theo các quan chức Mỹ, nội dung trọng tâm dự kiến là vấn đề kho vũ khí hạt nhân và các biện pháp góp phần duy trì hòa bình, ổn định toàn cầu. Cuộc gặp được đánh giá là chưa từng có tiền lệ giữa lãnh đạo ba cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Cuộc xung đột tại Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự chính thức được phía Mỹ công bố.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục tác động đến tình hình an ninh và kinh tế quốc tế. Trung Quốc cho biết mong muốn tiến hành trao đổi sâu rộng với Mỹ và Nga về những thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình và ổn định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 16/11 nhận định cuộc gặp ba bên có ý nghĩa đột phá, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của ba nước trong phối hợp giải quyết các thách thức quốc tế.

Chuyến đi cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế và công nghệ Mỹ - Trung tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).