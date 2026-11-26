Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả rập Xê út ngày 25/11 (Ảnh: PLANET LABS).

Lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả rập Xê út. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả rập Xê út, nằm gần cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu. Hình ảnh vệ tinh từ NASA và Planet Labs cho thấy những cột khói đen dày đặc bao phủ cơ sở này.

Một nguồn tin nắm rõ sự việc đã xác nhận về cuộc tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura - một tổ hợp có diện tích khoảng 600km2.

Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu trước đó tuyên bố, các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 4 máy bay không người lái tại Ras Tanura, thuộc tỉnh miền Đông của Ả rập Xê út. Tuy nhiên, liên minh không đề cập đến việc liệu nhà máy lọc dầu tại khu vực này có bị trúng đòn tấn công hay không.

Nhà máy lọc dầu Ras Tanura, với công suất lọc dầu 550.000 thùng mỗi ngày, từng là mục tiêu tấn công trong cuộc xung đột với lực lượng Houthi cũng như trong cuộc chiến rộng lớn hơn liên quan đến Iran.

Đây là một phần của tổ hợp nằm trên bờ biển Vùng Vịnh của Ả rập Xê út. Trước đây, khu vực này từng là cảng xuất khẩu dầu chính của Ả rập Xê út, cho đến khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran làm gia tăng tầm quan trọng của Yanbu - cảng nằm ở bờ biển phía tây, nơi tiếp nhận dầu thô thông qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Lực lượng Houthi, vốn kiểm soát phần lớn miền Tây Yemen bao gồm thủ đô Sanaa, đã liên tục thực hiện các vụ tấn công nhắm vào các sân bay, cơ sở hạ tầng dầu khí và tòa nhà văn phòng tại Ả rập Xê út.

Houthi tuyên bố muốn gây sức ép buộc Ả rập Xê út phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Yemen.

Trước đó, các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn tạm thời một số hoạt động của Aramco - tập đoàn dầu khí quốc gia Ả rập Xê út - đồng thời dẫn đến việc hủy bỏ hầu hết các chuyến bay quốc tế đến Riyadh.

Ngày 24/11, Houthi đã tấn công tòa nhà cao nhất tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, khiến ít nhất 11 người bị thương.

Các cuộc tấn công của Houthi buộc Ả rập Xê út phải hoãn hoặc hủy bỏ nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.

Giao tranh giữa Ả rập Xê út và Houthi leo thang kể từ khi nhóm vũ trang này kiểm soát các khu vực chiến lược dọc bờ Biển Đỏ của Yemen vào tháng 9, tiến về phía eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận tải quan trọng đối với các nhà sản xuất dầu Vùng Vịnh.

Tại Yemen, các cuộc xung đột đã gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 7.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn, buộc các lực lượng đứng về phía chính phủ Yemen được Ả rập Xê út hậu thuẫn phải tiến hành một cuộc rút lui quy mô lớn trong tháng này.

Để đáp trả, liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của Houthi.

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu can thiệp quân sự vào Yemen từ đầu năm 2015, sau khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rút về thành phố Aden.