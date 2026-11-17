Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa hôm nay cho biết nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tại quốc hội đã yêu cầu ông rời nhiệm sở cũng như mở cuộc điều tra đối với ông.

"Tôi đồng ý với yêu cầu này. Tôi chưa bao giờ nói dối, trộm cắp hay lừa gạt bất kỳ ai, vì vậy sẽ nỗ lực làm sáng tỏ sự thật và bảo đảm công lý được thực thi. Tôi sẽ bàn giao quyền hạn của tổng thống, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khôi phục danh dự và phẩm giá của mình", Tổng thống Ukhnaa nói.

Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa tại Glasgow, Scotland năm 2021. Ảnh: AFP

Tổng thống Mông Cổ khẳng định trong suốt thời gian đương nhiệm, ông chưa bao giờ có hành vi tham ô, biển thủ tài sản, mà ngược lại, luôn nỗ lực thu hồi những khoản tiền có được từ các hoạt động bất hợp pháp. Ông cũng nhấn mạnh sẽ hợp tác với cơ quan điều tra.

Quốc hội Mông Cổ sẽ xem xét phê chuẩn việc từ chức của ông Khurelsukh. Hiện chưa có thông tin về việc quyền hạn của ông sẽ được chuyển giao cho ai.

Ông Ukhnaa, 58 tuổi, trở thành Tổng thống từ năm 2021, sau khi đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử, qua đó chiếm đa số ghế tại cơ quan lập pháp. Thủ tướng Mông Cổ hiện nay cũng là thành viên của đảng này.

Trong những năm gần đây, MPP liên tục xảy ra chia rẽ sâu sắc, khiến nước này thay ba thủ tướng chỉ trong vòng 9 tháng.