Các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

"Việc lượng hàng hóa được dỡ xuống và thông quan qua các cửa khẩu không thuộc khu vực phía nam gia tăng cho thấy chúng tôi không lo ngại lệnh phong tỏa hải quân của đối phương", Phó Tổng thống Mohammad Reza Aref nói.

Ông Aref cho biết thêm, dự trữ các mặt hàng chiến lược của Iran vẫn dồi dào và nguồn cung hàng hóa phong phú, nhưng không đưa ra số liệu cụ thể.

Theo quan chức này, chính phủ cũng đang tìm cách ngăn giá các mặt hàng thiết yếu tăng trong ít nhất 3 tháng.

Các chuyên gia nhận định, Iran đang cho thấy quyết tâm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Hôm 24/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố, nước này quyết tâm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt.

Ông Rezaei viết trên mạng X: "Toàn thể dân tộc Iran, lực lượng vũ trang và toàn bộ bộ máy nhà nước vẫn kiên quyết phá vỡ lệnh phong tỏa, và đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào”.

Trong một cuộc họp riêng, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ đang tìm cách phân bổ thêm nguồn ngân sách và khoản tiết kiệm năng lượng để cải thiện mức sống tại các cộng đồng nghèo hơn.

Theo Trung tâm Thống kê Iran, giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 10 cao hơn 88,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lạm phát bình quân hằng năm tăng tốc lên 76,8%. Giá thực phẩm và đồ uống tăng 112,6% so với cùng kỳ.

Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran vào tháng 4 sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch cho vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, để đáp trả chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2.

Cuộc phong tỏa đã được dỡ bỏ trong thời gian ngắn vào tháng 6 và được tái áp dụng vào tháng 7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân hiện có đối với các cảng phía nam Iran, cho đến khi Tehran chấp nhận mọi điều khoản hòa bình của ông.