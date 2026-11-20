Hiện trường đổ nát tại Kiev, Ukraine, sau các cuộc không kích của Nga. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN phát

Tham gia cuộc gặp diễn ra tại Phủ Thủ tướng Đức có tổng cộng 40 phái đoàn, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hai đại diện đàm phán của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff. Một vấn đề quan trọng được thảo luận là cơ chế để châu Âu tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán tương lai với Nga. Các nước châu Âu trước đó đã thống nhất cử 7 đại diện, gồm Đức, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, cùng lãnh đạo Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu tham gia tiến trình. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết châu Âu muốn tiến hành các cuộc đàm phán với tư cách một “đội ngũ cùng Kiev và Washington”, qua đó duy trì sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương trong tiến trình hòa bình. Các đại diện của Mỹ cũng khẳng định ủng hộ sự có mặt của các nước châu Âu tại bàn đàm phán.

Một nội dung quan trọng khác là bảo đảm an ninh cho Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình. Ông Kushner cho biết Washington đang xem xét những bảo đảm mạnh, có thể mang tính chất tương tự cơ chế hỗ trợ lẫn nhau của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo ông, cấu trúc bảo đảm phải đủ sức khiến bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận nào cũng kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về cơ chế này vẫn chưa được thống nhất. Về tài chính, hội nghị Berlin nhận được sự hỗ trợ từ đề xuất của Ủy ban châu Âu về một khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro (hơn 49 tỷ USD), nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính cho Ukraine trong năm 2027.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bác bỏ khả năng các cường quốc bên ngoài châu Âu có thể tự quyết định tương lai an ninh của khu vực, đồng thời nhấn mạnh sẽ không thể đạt được giải pháp hòa bình bền vững tại Ukraine nếu không có sự tham gia của các nước châu Âu. Ông Merz cho biết các nước tham dự sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhằm giúp Kiev bước vào các cuộc đàm phán từ một vị thế mạnh hơn. Theo Thủ tướng Đức, mục tiêu phải là một nền hòa bình lâu dài; và kết quả cuối cùng phải giúp tăng cường an ninh châu Âu.

Diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử Trung - Mỹ - Nga, Hội nghị Berlin cho thấy châu Âu đang tìm cách củng cố vai trò trong tiến trình ngoại giao về Ukraine. Theo giới quan sát, vấn đề then chốt trong giai đoạn tới sẽ là liệu các nước châu Âu có thể chuyển sự thống nhất về nguyên tắc thành một lập trường đàm phán chung và những bảo đảm an ninh cụ thể hay không.

Trong một diễn biến có liên quan, theo các nguồn tin ngoại giao EU, mới đây, Hungary đã rút quyền phủ quyết đối với việc mở hai nhóm đàm phán cuối cùng trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova, qua đó tháo gỡ một rào cản quan trọng đối với nỗ lực gia nhập khối của hai quốc gia này. Hai nhóm đàm phán còn lại liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và chương trình nghị sự xanh, nằm trong tổng số 6 nhóm chính sách cần được mở theo khuôn khổ đàm phán gia nhập EU.

Theo kế hoạch, cả 6 nhóm đàm phán sẽ được mở trước tháng 12/2026. Sau đó, trọng tâm của tiến trình gia nhập sẽ chuyển sang các yêu cầu về thượng tôn pháp luật và chống tham nhũng. Ukraine và Moldova phải đáp ứng đầy đủ một loạt tiêu chí trong các lĩnh vực này trước khi có thể hoàn tất những phần tương ứng của tiến trình đàm phán.