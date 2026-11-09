Đức sắp có nữ tổng thống đầu tiên

Trong tiệc tối hôm 8/11 với các lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu cầm quyền, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo ông dự định đề cử bà Ilse Aigner làm tổng thống.

Bà Aigner, 61 tuổi, là thành viên của đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng "anh em" tại bang Bavaria của CDU. Theo thông lệ chính trị tại Đức, các đảng trong liên minh cầm quyền sẽ thống nhất chọn một ứng cử viên chung cho vị trí tổng thống. Liên minh cầm quyền hiện tại bao gồm CDU, CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD). SPD đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ bà Aigner cho vị trí tổng thống.

Do đó, việc bà Aigner được Thủ tướng Merz đề cử gần như đảm bảo bà sẽ là người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier để trở thành nữ tổng thống Đức đầu tiên. Ông Steinmeier, người nhậm chức từ năm 2017, sẽ kết thúc hai nhiệm kỳ vào tháng 3/2027.

Nữ chính trị gia Ilse Aigner. Ảnh: Reuters

Trong thời gian bà Angela Merkel giữ chức thủ tướng Đức, bà Aigner từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nông nghiệp và nhận được sự tôn trọng từ các chính trị gia ngoài đảng của mình.

Ông Dietmar Woidke, lãnh đạo cấp địa phương của đảng SPD, khen ngợi bà Aigner là "ứng cử viên hoàn hảo" cho vị trí này.

"Bà ấy am hiểu tường tận chính trị Đức. Bà ấy là người dễ gần, yêu mến mọi người, biết lắng nghe và cũng được người khác lắng nghe", ông Woidke nói thêm.

Bà Aigner sinh ra tại Bavaria trong một gia đình điều hành công ty điện lực. Khi còn trẻ, bà từng trải qua giai đoạn khó khăn vì mắc bệnh ung thư và phải phẫu thuật cắt bỏ khối u ở lưng.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ thuật, bà làm kỹ thuật viên điện tử cho một công ty sản xuất trực thăng, trước khi chuyển sang tham gia hoạt động chính trị ở cấp địa phương rồi tiến tới cấp liên bang.

Theo Hiến pháp Đức, Thủ tướng Đức là người hoạch định chính sách đối nội - đối ngoại và điều hành bộ máy chính phủ. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia với vai trò phần lớn mang tính nghi lễ, chịu trách nhiệm ký ban hành các đạo luật, thực hiện quy trình bổ nhiệm và có thẩm quyền ân xá phạm nhân ở cấp liên bang.