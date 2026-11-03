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Giá vàng thế giới tăng mạnh, thoát đáy một năm

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Mỗi ounce vàng có thời điểm tăng gần 100 USD trong phiên đầu tuần, lên sát 4.000 USD, nhờ giá dầu giảm gần 8%.

Chốt phiên giao dịch 2/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 71 USD lên 3.945 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên 3.968 USD, tăng đáng kể sau khi chạm đáy 1 năm cuối tuần trước.

Thị trường tăng trở lại nhờ giá dầu thô giảm khiến nỗi lo lạm phát hạ nhiệt. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang chờ kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, sẽ diễn ra tuần này.

Giá dầu thô giảm tới 8% trong phiên đầu tuần, sau khi Iran và Qatar tổ chức đàm phán ngày thứ 3 liên tiếp nhằm chấm dứt chiến sự tại Trung Đông. Giá mỗi thùng Brent hiện chỉ còn 104 USD.

"Giá dầu đi xuống đã hạ nhiệt thị trường phần nào, trên phương diện lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tháng 12, dù khả năng này giảm một chút trong vài ngày qua", Peter Grant - chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định. Ông cho biết đồng USD cũng được hỗ trợ từ diễn biến này.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện kỳ vọng xác suất Fed tăng lãi tháng 12 là 77%, giảm từ 80% một tuần trước đó. Relative Strength Index - chỉ số theo dõi liệu tài sản đang bị quá mua hoặc quá bán - tăng từ 30 tuần trước lên 37 với vàng. Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang phục hồi sau khi bị bán tháo.

Sự chú ý hiện dồn vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11, vì kết quả có khả năng tác động lên chính sách tài khóa, địa chính trị và tâm lý chung trên thị trường. "Dù vậy, tình hình tài khóa của Mỹ khó có khả năng thay đổi mạnh đủ để ảnh hưởng lên vàng. Thâm hụt vẫn tiếp diễn dù kết quả bầu cử ra sao, đồng nghĩa nợ công và gánh nặng lãi suất của Mỹ sẽ hỗ trợ vàng trong dài hạn", Carsten Menke - nhà phân tích tại Julius Baer kết luận.

Diễn biến giá vàng thế giới 3 phiên qua. Đồ thị: Kitco
Diễn biến giá vàng thế giới 3 phiên qua. Đồ thị: Kitco

Theo Reuters

vnexpress.net
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