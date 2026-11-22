Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành. Theo ông, các đoàn tàu hiện vận hành đúng lịch trình trên tuyến đường nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công của Ukraine.
Phó Thủ tướng Nga nêu rõ: “Hoạt động vận tải đường sắt trên phần cầu dành cho đường sắt của cầu Crimea đã được khôi phục hoàn toàn”, đồng thời nhấn mạnh: “Các đoàn tàu trên tuyến đường này đang chạy theo đúng lịch trình”.
Trong các ngày 16, 17 và 18/11, quân đội Ukraine đã tấn công cầu Crimea trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC, gây hư hại các kết cấu của cây cầu Crimea.
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