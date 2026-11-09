Iran ra cảnh báo, yêu cầu Mỹ chấp nhận đề xuất hòa bình

"Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình. Giờ là lúc Nhà Trắng đưa ra quyết định của họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên mạng xã hội X ngày 8/11, vài ngày sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong bầu cử giữa kỳ.

Ông Araghchi nói rằng "đề xuất hai ngày" của Iran vẫn được giữ nguyên. "Hãy đáp ứng các điều kiện, trong đó có chấm dứt chiến sự trên tất cả mặt trận, và các vị sẽ thấy kết quả. Nếu chọn chiến tranh, hãy chuẩn bị chứng kiến những chiến binh thiện chiến, luôn trong trạng thái cảnh giác của chúng tôi trút địa ngục xuống đầu đối phương", ông viết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran ngày 4/10. Ảnh: AFP

Đề xuất hai ngày là kế hoạch của Tehran nhằm mở lại eo biển Hormuz sau hai ngày kể từ khi Washington chấp thuận loạt điều kiện then chốt, trong đó có dỡ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, thiết lập lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận và giải phóng tài sản Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Iran ban đầu đề nghị mở lại eo biển sau một tuần nếu Mỹ chấp nhận các yêu cầu, nhưng sau đó rút ngắn thời hạn xuống còn hai ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng động thái này thể hiện "thiện chí của Iran".

Cả hai đề xuất đều được đưa ra thông qua bên trung gian Qatar. Nước này nhiều lần nhấn mạnh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột trong khu vực vẫn được tiến hành.

Ngoại trưởng Araghchi ám chỉ rằng cử tri Mỹ đã quay lưng với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm phản đối cuộc chiến với Iran. Đây cũng là nhận định được nhiều bên đồng tình, trong đó có cả Tổng thống Donald Trump.

Theo khảo sát cử tri sau khi bỏ phiếu do NBC thực hiện, 74% người Mỹ cho rằng xung đột Trung Đông là yếu tố "quan trọng" hoặc "then chốt" ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của họ. 63% nhận định Mỹ "sai lầm khi quyết định thực hiện hành động quân sự nhằm vào Iran".

Các tàu neo đậu ngoài khơi Khasab, Oman, gần eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Phó tổng thống JD Vance, người được xem là ứng viên tiềm năng đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2028, cũng cho rằng cuộc chiến Iran khiến đảng mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Ông đã thúc đẩy nhiều nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình, được cho là đã gửi thư tới giới lãnh đạo Iran nhằm đề xuất lộ trình tiềm năng để chấm dứt xung đột.

Cảnh báo từ Tehran được đưa ra trong lúc các bên trung gian thúc đẩy Washington và Tehran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Qatar đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao, với sự hậu thuẫn của Ai Cập, Arab Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, dù tuyên bố không vội đưa ra quyết định.

Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện quốc hội Mỹ trong phần còn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đã làm dấy lên hy vọng về khả năng đạt được hòa bình. Điều này phần nào giúp thị trường dầu mỏ ổn định trở lại, sau khi giá dầu tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2.