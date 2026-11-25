Ngày 25/11, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24 (Shenzhou-24), đưa 3 phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Thiên Cung, trong đó có một chuyên gia Pakistan. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ này.
Theo Tân Hoa xã, tàu Thần Châu-24 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F (Long March-2F) từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền Tây Bắc Trung Quốc.
Ba thành viên phi hành đoàn gồm chỉ huy kiêm phi công tàu vũ trụ Tang Hongbo, kỹ sư hàng không vũ trụ Wu Yi và phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali.
Chuyến bay đánh dấu lần đầu tiên chương trình đưa người vào vũ trụ của Trung Quốc có sự tham gia của cả phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài.
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