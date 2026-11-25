Bỉ: Nguy cơ tê liệt giao thông hàng không do đình công trên toàn quốc 22/11/2026 09:51 Hoạt động hàng không tại Bỉ dự kiến bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 23/11, khi hầu hết các chuyến bay đi và đến nước này sẽ bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang.

Phó Thủ tướng Nga thông báo tình trạng cầu Crimea sau các cuộc tấn công của Ukraine 22/11/2026 08:52 Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành. Theo ông, các đoàn tàu hiện vận hành đúng lịch trình trên tuyến đường nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.

Ukraine tái khẳng định quyết tâm gia nhập NATO 22/11/2026 04:43 Ngày 21/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định quyết tâm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tin tặc "xâm nhập" cơ sở dữ liệu tội phạm của FBI 21/11/2026 14:06 Tin tặc dường như đã xâm nhập cơ sở dữ liệu toàn quốc của FBI, vốn được các cơ quan hành pháp dùng để chia sẻ thông tin.

Nga nêu lập trường hòa bình, bác bỏ ý định tấn công NATO 21/11/2026 10:17 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow không có ý định tấn công các nước NATO.

Thế giới 2026: Nóng tuyến vượt biển di cư từ Bỉ sang Anh 21/11/2026 04:45 Số người tìm cách vượt eo biển Manche từ bờ biển Bỉ sang Anh đã tăng gấp 5 lần trong năm 2026, trái ngược với xu hướng giảm mạnh số người đến Anh bằng thuyền nhỏ, cho thấy những thay đổi đáng chú ý trên các tuyến đường di cư bất hợp pháp vào nước này.

Lầu Năm Góc ước tính chi phí cho xung đột tại Iran 20/11/2026 16:41 Phó Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc, ông Arthur Miller cho biết cuộc xung đột tại Iran đã tiêu tốn của quân đội Mỹ hơn 48 tỷ USD kể từ khi Mỹ và Israel phát động xung đột vào cuối tháng 2/2026.

Các quốc gia châu Âu nhóm họp bày tỏ ủng hộ Ukraine 20/11/2026 13:00 Ngày 19/11, khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ thuộc Liên minh hỗ trợ Ukraine đã cùng nhóm họp tại Berlin nhằm bày tỏ ủng hộ Kiev cũng như khẳng định vai trò của khối này trong tiến trình đàm phán hòa bình liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Tòa nhà chọc trời cao nhất Riyadh trúng tên lửa của Houthi 20/11/2026 07:56 Tòa nhà cao nhất Riyadh, bị hư hại trong vụ tấn công tên lửa của Houthi. Căng thẳng leo thang, đe dọa an ninh và kế hoạch kinh tế của Saudi Arabia.

Tổng thống Putin phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp về an ninh châu Âu 20/11/2026 04:48 Ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp về an ninh châu Âu, nhưng sẽ không hy sinh lợi ích của mình.

Mỹ, Nga, Trung ra tuyên bố chung 4 điểm sau thượng đỉnh ba bên 19/11/2026 20:49 Mỹ, Nga, Trung ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh, kêu gọi ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, cải cách LHQ và tăng sản lượng dầu tinh chế.

Thế giới sắp trở lại trạng thái thừa dầu 19/11/2026 11:21 Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ trở lại trạng thái dư nguồn cung trong quý IV năm nay, khi hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh phục hồi.

Tổng thống Zelensky đề xuất đổi tên lửa, xin thêm 40 tiêm kích F-16 18/11/2026 09:51 Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất đổi tên lửa do Ukraine đặt hàng để lấy đạn đánh chặn, đồng thời đề nghị phương Tây bổ sung 40 tiêm kích F-16 cho Kiev.

Mỹ xác nhận tấn công mục tiêu tên lửa tại Iran, căng thẳng vùng Vịnh gia tăng 18/11/2026 05:16 Một quan chức quân sự Mỹ xác nhận nước này đã không kích địa điểm phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, khẳng định đây là hành động tự vệ. Phía Iran cho biết các công trình dân sự không bị thiệt hại. Diễn biến xảy ra khi Bahrain tiếp tục cáo buộc Iran tấn công lãnh thổ nước này.

Tổng thống Mông Cổ thông báo từ chức 17/11/2026 15:42 Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa thông báo sẽ từ chức sau khi đảng đối lập cáo buộc ông thu lợi bất chính từ một dự án đường sắt.

Nga tấn công khắp Ukraine, phóng tên lửa vào các cây cầu trọng yếu ở Kiev 17/11/2026 11:02 Các cây cầu phía Bắc và phía Nam ở thủ đô Kiev bắc qua sông Dnipro đã trúng tên lửa trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine vào tối 16/11.

Canada đặt ngành ô tô ở trung tâm trong đàm phán với Mỹ 17/11/2026 08:42 Tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney về việc Canada chỉ chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của ngành ô tô cho thấy nước này đặt năng lực sản xuất dài hạn làm thước đo đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công du châu Á 17/11/2026 04:25 Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường công du châu Á, với các điểm dừng tại Philippines, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, thương mại và tiến hành cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.

Kinh tế Nhật Bản bất ngờ tăng trưởng âm 16/11/2026 14:32 Giá năng lượng cao gây sức ép lên tiêu dùng và xuất khẩu ròng của Nhật Bản, khiến nền kinh tế co lại trong quý III.

Ông Elon Musk và 158.000 người ký kiến nghị phục chức cho ông Jensen Huang 16/11/2026 10:38 Tỷ phú Elon Musk cùng hàng loạt lãnh đạo công nghệ khác nằm trong số hơn 158.000 người ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi phục chức cho ông Jensen Huang.

Những vấn đề nào làm nóng Thượng đỉnh Mỹ - Nga – Trung? 16/11/2026 05:15 Kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế.

Nga và Ukraine chạy đua xây dựng mạng lưới vệ tinh quân sự 15/11/2026 10:25 Trong khi tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink của tỷ phú Elon Musk, Ukraine đang phát triển mạng lưới vệ tinh quân sự riêng. Nga cũng thúc đẩy chương trình Rassvet nhằm xây dựng hệ thống liên lạc tương tự, biến không gian thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược mới.

Cuộc đua nhiều biến số vào ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 15/11/2026 05:25 Những ứng viên bất ngờ và bất đồng giữa các cường quốc khiến cuộc đua chọn người đứng đầu Liên Hợp Quốc thêm phức tạp, trong lúc tổ chức cần một nhà lãnh đạo mới.

Nga chưa đồng ý để châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine 14/11/2026 04:18 Moskva tuyên bố chưa nhất trí về việc mở rộng bàn đàm phán hòa bình Ukraine cho các nước châu Âu, bất chấp kỳ vọng từ phía Kiev và đặc phái viên Mỹ.

Iran tuyên bố tập kích, phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ 13/11/2026 13:39 Vệ binh Hồi giáo Iran cho biết đã phá hủy một radar cảnh báo sớm Mỹ bố trí tại Bahrain để trả đũa cuộc tấn công của đối phương.

Fed sẽ không bỏ phiếu về lãi suất tại cuộc họp tháng 10/2027 13/11/2026 10:32 Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tiến hành bỏ phiếu về khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 10/2027, một thay đổi nằm trong sáng kiến rộng lớn hơn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhằm giảm mức độ hiện diện và tác động của ngân hàng trung ương này trên thị trường.

Tổng thống Nga trao đổi với đặc phái viên Mỹ về tiến trình hòa bình Ukraine 13/11/2026 05:15 Theo hãng tin TASS, ngày 12/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin.

Phó Tổng thống Indonesia nộp đơn từ chức 12/11/2026 15:05 Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, con trai cựu Tổng thống Joko Widodo, nộp đơn từ chức sau những tranh cãi về bằng cấp trong quá trình tranh cử.