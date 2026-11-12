Phó Tổng thống Indonesia nộp đơn từ chức

Ông Ahmad Muzani, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (MPR) của Indonesia, cơ quan tương đương quốc hội, ngày 12/11 cho biết đã nhận đơn từ chức trực tiếp từ Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka trong cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút tại trụ sở quốc hội ở Jakarta.

Phó Tổng thống không giải thích nhiều về lý do, mà chỉ đề nghị cơ quan này nhanh chóng thực hiện quy trình duyệt từ chức của mình. Theo Muzani, ông Gibran đã gửi một lá đơn tương tự tới Tổng thống Prabowo Subianto.

MPR có tối đa 60 ngày để lựa chọn người thay thế Phó Tổng thống từ hai ứng viên do Tổng thống Prabowo đề cử. Theo quy trình kế nhiệm trong hiến pháp Indonesia, Tổng thống Prabowo có 14 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu chính thức của MPR để đề xuất ứng viên.

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đến trụ sở quốc hội ngày 12/11. Ảnh: Reuters

Hai ngày trước, Bộ trưởng Quốc vụ khanh Prasetyo Hadi tiết lộ ông Gibran đã đề cập phương án từ chức với Tổng thống Prabowo sau những tranh cãi về bằng cấp của ông trong hồ sơ tranh cử năm 2024.

Andy Budiman, Phó chủ tịch đảng Đoàn kết Indonesia (PSI) của ông Gibran, nói Phó tổng thống đưa ra quyết định này để giảm gánh nặng cho chính quyền Tổng thống Prabowo và ngăn tình trạng bất ổn chính trị kéo dài.

Cựu Tổng thống Joko Widodo, bố của Gibran, nhận định việc con trai từ chức là "diễn biến bình thường trong đời sống chính trị". Ông cho biết từng nhắc Gibran rằng các chức vụ công chỉ mang tính tạm thời, đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ chính quyền Tổng thống Prabowo.

Tranh cãi về tư cách ứng viên năm 2024 của ông Gibran, 39 tuổi, bắt nguồn từ bằng tốt nghiệp trung học ở nước ngoài mà ông đưa vào hồ sơ tranh cử. Hồi tháng trước, Tòa án Tối cao Indonesia hủy hiệu lực của giấy chứng nhận đáp ứng yêu cầu học vấn dành cho ông Gibran.

Tòa án Hiến pháp Indonesia cũng kết luận chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để xác nhận quá trình học tập ở nước ngoài của ông đáp ứng yêu cầu tối thiểu về trình độ trung học tại Indonesia. Các nghị sĩ Indonesia đang cân nhắc điều tra sự việc, hướng đến khả năng luận tội ông Gibran.