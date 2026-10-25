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Thế giới

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

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Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.

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Số ma túy đá bị lực lượng chức năng Indonesia thu giữ tại Jakarta, ngày 28/4/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tổng tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia Suyudi Ario Seto cho hay cảnh sát đã đột kích một cơ sở điều chế ma túy bí mật tại huyện Pidie, tỉnh Aceh hôm 22/10, thu giữ khoảng 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng và bắt giữ 11 nghi phạm.

Ngày 24/10, ông Suyudi Ario Seto tới Aceh sau khi chỉ đạo một chiến dịch riêng rẽ thu giữ 1,16 tấn ketamine hydrochloride trị giá khoảng 3,48 nghìn tỷ rupiah (210 triệu USD) tại cảng Belawan, thuộc tỉnh Bắc Sumatra lân cận. Phát biểu họp báo ở Belawan, ông Seto nhấn mạnh: “Bằng chứng mà chúng tôi thu giữ hôm nay không chỉ là một thành tích về mặt thống kê, mà còn là hàng triệu sinh mạng trẻ tuổi được cứu”.

Cơ sở sản xuất methamphetamine hoạt động trong hai căn nhà liền kề tại làng Beureueh Dua. Các điều tra viên cho rằng cơ sở này có liên quan đến một mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế cũng như các nhóm tội phạm tại Tam giác Vàng ở Đông Nam Á, khu vực từ lâu gắn liền với hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy quy mô lớn.

Trước đó cùng ngày, nhà chức trách thông báo thu giữ ketamine từ tàu chở dầu MT Global 168, sau khi các nhân viên tình báo phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hành trình của tàu qua eo biển Malacca và biển Andaman. Một đội thực thi pháp luật liên ngành đã chặn tàu ngoài khơi Tanjungbalai Asahan hôm 22/10 và áp giải tàu về cảng Belawan.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 58 bao chứa ketamine hydrochloride. Cảnh sát bắt giữ 8 thành viên thủy thủ đoàn. Ông Seto nhận định các chiến dịch liên tiếp này cho thấy Indonesia vẫn là mục tiêu lớn của các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế. Các điều tra viên đang truy tìm nguồn nguyên liệu, tuyến vận chuyển và mạng lưới tài chính trong cả hai vụ án, đồng thời xác định những kẻ chủ mưu.

Methamphetamine là chất kích thích gây nghiện cao. Các đường dây buôn bán ma túy thường vận chuyển hoặc sản xuất chất này dưới dạng lỏng trước khi chế biến thành tinh thể để tiêu thụ. Ketamine là thuốc gây mê phân ly được sử dụng trong y tế và thú y, nhưng cũng bị lạm dụng như một loại ma túy giải trí.

Các vụ việc diễn ra chỉ hai tháng sau khi nhà chức trách Indonesia thu giữ khoảng 2,6 tấn methamphetamine dạng lỏng từ một con tàu bị chặn ngoài khơi đảo Batam, gần Singapore, đồng thời bắt giữ 10 người bị tình nghi liên quan đến một mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế.

Indonesia được xem là một trung tâm trung chuyển ma túy lớn ở Đông Nam Á, bất chấp các luật chống ma túy nghiêm khắc. Theo đó, những người bị kết tội buôn lậu ma túy có thể phải đối mặt với án tử hình bằng hình thức xử bắn. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết các đường dây quốc tế tiếp tục nhắm tới thị trường đông dân và có nhiều người trẻ của Indonesia.

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Tags:

#đảo Sumatra #truy quét ma túy

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