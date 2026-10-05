Bắt giữ 1 đối tượng, thu 4 bao tải chứa 800.000 viên ma túy tại Bolikhămxay

Tang vật vụ án. (Ảnh: Lao Security News)

Trước đó, vào giữa tháng 9/2026, Công an tỉnh Bolikhămxay nhận tin báo của quần chúng về việc một nhóm người nghi vận chuyển ma túy vào địa bàn theo tuyến Quốc lộ 13 Nam nhằm đưa sang một nước láng giềng. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nguồn tin là có cơ sở nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 21h ngày 2/10, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô nghi vấn chạy trên Quốc lộ 13 Nam theo hướng từ Thủ đô Viêng Chăn đến tỉnh Bolikhămxay với tốc độ cao. Khi đến khu vực bản Nam Lo, huyện Thaphabat, tỉnh Bolikhămxay, chiếc xe rẽ vào một đường nhánh. Những người trên xe lấy 4 bao tải rồi chuyển lên một xe máy gắn thùng chở hàng.

Chiếc ô tô được các đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy. (Ảnh: Lao Security News)

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nhóm người này bỏ chạy. Một đối tượng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng lập tức truy đuổi. Sau khi chạy được một đoạn, người này dừng xe, bỏ lại phương tiện bên đường rồi bỏ trốn. Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, trời tối, khu vực xung quanh là rừng nên việc truy bắt gặp khó khăn.

4 bao tải đựng ma túy được chất lên xe máy. (Ảnh: Lao Security News)

Tại hiện trường, Công an tỉnh Bolikhămxay thu giữ một xe máy gắn thùng chở 4 bao ma túy tổng hợp, tổng cộng 800.000 viên, trọng lượng 95kg. Một người được xác định tham gia vận chuyển ma túy đã bị bắt giữ. Người này 29 tuổi, quốc tịch Lào, trú bản Nam Lo, huyện Thaphabat, tỉnh Bolikhămxay.

Đối tượng nam, 29 tuổi, trú bản Nam Lo, huyện Thaphabat, tỉnh Bolikhămxay bị bắt giữ do liên quan đến vụ việc. (Ảnh: Lao Security News)

Công an tỉnh Bolikhămxay đang mở rộng điều tra, truy bắt những người còn lại trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.