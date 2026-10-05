Bắt giữ 1 đối tượng, thu 4 bao tải chứa 800.000 viên ma túy tại Bolikhămxay

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Bolikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa triệt phá vụ vận chuyển ma túy qua địa bàn, bắt giữ 1 đối tượng, thu 4 bao tải chứa 800.000 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 95kg.
Trước đó, vào giữa tháng 9/2026, Công an tỉnh Bolikhămxay nhận tin báo của quần chúng về việc một nhóm người nghi vận chuyển ma túy vào địa bàn theo tuyến Quốc lộ 13 Nam nhằm đưa sang một nước láng giềng. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nguồn tin là có cơ sở nên xác lập chuyên án đấu tranh.
Khoảng 21h ngày 2/10, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô nghi vấn chạy trên Quốc lộ 13 Nam theo hướng từ Thủ đô Viêng Chăn đến tỉnh Bolikhămxay với tốc độ cao. Khi đến khu vực bản Nam Lo, huyện Thaphabat, tỉnh Bolikhămxay, chiếc xe rẽ vào một đường nhánh. Những người trên xe lấy 4 bao tải rồi chuyển lên một xe máy gắn thùng chở hàng.
Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nhóm người này bỏ chạy. Một đối tượng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng lập tức truy đuổi. Sau khi chạy được một đoạn, người này dừng xe, bỏ lại phương tiện bên đường rồi bỏ trốn. Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, trời tối, khu vực xung quanh là rừng nên việc truy bắt gặp khó khăn.
4 bao tải đựng ma túy được chất lên xe máy. (Ảnh: Lao Security News)
Tại hiện trường, Công an tỉnh Bolikhămxay thu giữ một xe máy gắn thùng chở 4 bao ma túy tổng hợp, tổng cộng 800.000 viên, trọng lượng 95kg. Một người được xác định tham gia vận chuyển ma túy đã bị bắt giữ. Người này 29 tuổi, quốc tịch Lào, trú bản Nam Lo, huyện Thaphabat, tỉnh Bolikhămxay.
Công an tỉnh Bolikhămxay đang mở rộng điều tra, truy bắt những người còn lại trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.
Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia.
Hai năm sau cuộc không kích nhằm vào khu vực chỉ huy của Hezbollah tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng, một số sĩ quan Israel tham gia chiến dịch đã tiết lộ thêm thông tin về quá trình thu thập tình báo và ra quyết định tiến hành cuộc tấn công.
Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.