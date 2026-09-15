Lào triệt phá vụ vận chuyển 800.000 viên ma túy tổng hợp ở tỉnh giáp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Bolikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 người, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp cùng 4 ô tô.
Trước đó, Công an tỉnh Bolikhămxay nhận tin báo về một nhóm người có ý định vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, dự kiến tập kết tại Thị xã Pạc Xăn.
Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nguồn tin là có cơ sở nên xác lập chuyên án đấu tranh, theo dõi nhóm mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động từ Thủ đô Vientiane về tỉnh Bolikhămxay.
Trong quá trình theo dõi, Công an tỉnh Bolikhămxay phát hiện nhóm người điều khiển ô tô đến một địa điểm thuộc khu vực bản Pạc Xăn để chuẩn bị vận chuyển ma túy sang nước láng giềng. Toàn bộ 6 người bị bắt giữ, trong đó có 3 người mang quốc tịch Thái Lan.
Tang vật thu giữ gồm 800.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 98 kg và 4 ô tô. Những người bị bắt cùng tang vật được đưa về cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.
Qua lấy lời khai và thu thập thông tin, nhà chức trách xác định 6 người có dấu hiệu phạm các tội liên quan đến vận chuyển ma túy tổng hợp và rửa tiền.
Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Bolikhămxay đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm những người liên quan trong đường dây và xử lý theo quy định pháp luật.
Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14/9 tới.
Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ) cuối năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 12/9 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày.
Nước Mỹ ngày 11/9 đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001, khi gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ không tặc và tấn công nhằm vào những biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.
Ngày 10/9, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết đã phát hiện virus lở mồm long móng trong mẫu thịt dê sống do một hành khách nước ngoài mang theo. Mẫu thịt được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay New Chitose, tỉnh Hokkaido.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại Trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn, giẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
Đảng Cộng hòa Mỹ đang tăng cường vận động cử tri có nguồn gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, bang Texas, trong nỗ lực duy trì sự ủng hộ mà đảng này đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Theo phân tích của ông Robert Rohde, nhà nghiên cứu tại tổ chức độc lập Berkeley Earth ở California (Mỹ), khu vực núi bị sạt lở gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc vào ngày 26/8 có mức nhiệt độ cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm.
Ngày 8/9, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người đã tử vong trong vài ngày qua và hơn 100 người đang được điều trị tại các bệnh viện công sau khi uống rượu bị nghi là rượu giả. Vụ việc xảy ra tại khu vực Banda, thuộc huyện Sagar, bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này.
Bộ Y tế Liban vừa đưa tin, ít nhất 12 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực gần thành phố Nabatieh, miền Nam Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng tiệc, nơi đang tổ chức lễ cưới, ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng 5/9.