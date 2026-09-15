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Lào triệt phá vụ vận chuyển 800.000 viên ma túy tổng hợp ở tỉnh giáp Hà Tĩnh

Phương Đặng
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(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Bolikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 người, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp cùng 4 ô tô.

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6 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là 800.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, Công an tỉnh Bolikhămxay nhận tin báo về một nhóm người có ý định vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, dự kiến tập kết tại Thị xã Pạc Xăn.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nguồn tin là có cơ sở nên xác lập chuyên án đấu tranh, theo dõi nhóm mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động từ Thủ đô Vientiane về tỉnh Bolikhămxay.

Trong quá trình theo dõi, Công an tỉnh Bolikhămxay phát hiện nhóm người điều khiển ô tô đến một địa điểm thuộc khu vực bản Pạc Xăn để chuẩn bị vận chuyển ma túy sang nước láng giềng. Toàn bộ 6 người bị bắt giữ, trong đó có 3 người mang quốc tịch Thái Lan.

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Các đối tượng bị Công an tỉnh Bolikhămxay bắt giữ.
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Các đối tượng sử dụng 4 ô tô để vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 800.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 98 kg và 4 ô tô. Những người bị bắt cùng tang vật được đưa về cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

Qua lấy lời khai và thu thập thông tin, nhà chức trách xác định 6 người có dấu hiệu phạm các tội liên quan đến vận chuyển ma túy tổng hợp và rửa tiền.

Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Bolikhămxay đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm những người liên quan trong đường dây và xử lý theo quy định pháp luật.

(Theo Lao Security News)

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