Canada chính thức áp thuế trả đũa hàng Mỹ

Cảng container ở Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 25/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Canada ngày 8/9 chính thức áp thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá hàng tỷ USD, làm gia tăng căng thẳng thương mại với đối tác thương mại lớn nhất trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày càng căng thẳng.

Theo truyền thông Anh, các mức thuế có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 8/9 (giờ địa phương), dao động từ 15% đến 50%, áp dụng đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 27,6 tỷ CAD. Các biện pháp này nhằm vào nhiều lĩnh vực như thép, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, cùng các mặt hàng điện tử - những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các mức thuế của Mỹ.

Chính phủ Canada cho biết các mức thuế trả đũa này là “hệ quả từ quyết định của Mỹ về việc áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada trị giá 27,6 tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 22/8”.

Chính phủ Canada cũng cho biết các biện pháp đáp trả sẽ không áp dụng đối với những hàng hóa Mỹ đang trên đường vận chuyển đến Canada vào thời điểm các biện pháp này bắt đầu có hiệu lực.

Căng thẳng giữa Canada và Mỹ gia tăng trong những tuần gần đây. Tuần trước, Thủ tướng Carney kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump “hãy hành động một cách nghiêm túc” khi tranh chấp thương mại ngày càng lan rộng, kéo theo những căng thẳng ngoại giao ở quy mô lớn hơn.

Ông Trump và các quan chức cấp cao Mỹ nhiều lần chỉ trích Canada và giới lãnh đạo nước này. Tổng thống Trump cũng thực hiện một loạt động thái nhằm vào Canada, trong đó có việc ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ” - động thái bị người dân Canada bác bỏ.

Tháng trước, ông Trump công bố mức thuế mới 50% đối với ô tô và nguyên liệu thô nhập khẩu từ Canada. Ông cáo buộc quốc gia này đã “trục lợi” Mỹ suốt nhiều năm qua và khẳng định: “Chúng ta không cần Canada, chính họ mới cần chúng ta!”.

Ông Carney từng tuyên bố vào tháng trước rằng Canada sẽ không chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu thỏa thuận đó làm suy yếu các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp. Theo ông, các nhà đàm phán Mỹ coi những biện pháp này là điều gây phiền toái, trong khi đối với Quebec, đây là những quyền lợi chính đáng.

Quebec từ lâu duy trì các đạo luật nhằm bảo vệ tiếng Pháp và gìn giữ bản sắc văn hóa riêng. Những biện pháp này trở thành một trong những điểm gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước, khi các nhà đàm phán Mỹ bày tỏ lo ngại về những quy định mà họ cho rằng có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp Mỹ.