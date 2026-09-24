Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ.

ttxvn-scott-bessentjpg.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: USA Today/TTXVN)

Ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027.

Trong một tuyên bố, ông Bessent thông báo giới chức hai nước đã đạt thỏa thuận gia hạn trong cuộc gặp ngày 23/9.

Ông cho biết hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ.

Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10/11 tới. Đây là văn kiện đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái sau khi hai bên áp đặt các mức thuế đáp trả lẫn nhau vượt quá mức 100%.

Việc gia hạn diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình trong ngày 23/9 đã tới Căn cứ Không quân liên hợp Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, với sự đón tiếp nồng nhiệt của Tổng thống Trump ngay tại sân bay./.

Phương Oanh/vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/my-va-trung-quoc-gia-han-dinh-chien-thuong-mai-them-2-thang-post1138076.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Mỹ-Trung Quốc #đình chiến thương mại #Tập Cận Bình #Donald Trump

Chủ đề Thế giới ngày qua

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh của Greenland, khiến không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland.
Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 
Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Nước Mỹ ngày 11/9 đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001, khi gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ không tặc và tấn công nhằm vào những biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!