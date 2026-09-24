Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: USA Today/TTXVN)

Ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027.

Trong một tuyên bố, ông Bessent thông báo giới chức hai nước đã đạt thỏa thuận gia hạn trong cuộc gặp ngày 23/9.

Ông cho biết hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ.

Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10/11 tới. Đây là văn kiện đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái sau khi hai bên áp đặt các mức thuế đáp trả lẫn nhau vượt quá mức 100%.

Việc gia hạn diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình trong ngày 23/9 đã tới Căn cứ Không quân liên hợp Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, với sự đón tiếp nồng nhiệt của Tổng thống Trump ngay tại sân bay./.