Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Người dẫn Mỹ từ khắp nơi đổ về Quảng trường Quốc gia Tưởng niệm ngày 11/9 ở Manhattan, New York. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng khi một trong 4 máy bay bị không tặc lao vào trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Trump tưởng niệm sự kiện 11/9 tại Lầu Năm Góc.

Tại buổi lễ, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump lắng nghe đọc tên 184 nạn nhân thiệt mạng tại Lầu Năm Góc. Trước đó, vào sáng sớm dưới trời mưa lớn, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng các quan chức quân sự cấp cao đứng bên ngoài tòa nhà theo dõi nghi lễ kéo lá cờ Mỹ khổng lồ tại nơi từng bị máy bay đâm trúng cách đây 1/4 thế kỷ.

Trong khi đó, tại New York, Phó Tổng thống JD Vance cùng các cựu Tổng thống George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama và Joe Biden tham dự lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9 ở Ground Zero - nơi Trung tâm Thương mại Thế giới từng tọa lạc.

Quốc kỳ Mỹ được cắm tại hồ tưởng niệm đặt tại nền tòa tháp phía Nam của Quảng trường Tưởng niệm Quốc gia ngày 11/9 tại khu Ground Zero, Manhattan (New York). Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Theo thông lệ, buổi lễ tại New York không có các bài phát biểu chính trị. Thân nhân các nạn nhân lần lượt đọc tên những người thiệt mạng, xen kẽ với những phút mặc niệm đánh dấu các thời điểm quan trọng trong diễn biến vụ tấn công ngày 11/9/2001. Năm nay, lễ tưởng niệm có thêm một phút mặc niệm đặc biệt dành cho những người đã mắc bệnh và qua đời sau khi tiếp xúc với bụi độc phát tán từ đống đổ nát của tòa tháp đôi. Đây là một lời nhắc nhở về những hậu quả sức khỏe kéo dài nhiều thập kỷ sau thảm họa.

Ngày 11/9/2001, 19 phần tử thuộc tổ chức Al-Qaeda đã cướp 4 máy bay chở khách. Hai máy bay lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, một máy bay đâm vào Lầu Năm Góc và chiếc còn lại rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville, bang Pennsylvania, sau khi hành khách và thành viên phi hành đoàn tìm cách giành lại quyền kiểm soát máy bay. Tổng cộng 2.977 người thiệt mạng trong các vụ tấn công. Vụ khủng bố đã làm thay đổi sâu sắc chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời mở đầu cho cuộc chiến chống khủng bố trên quy mô toàn cầu do Washington dẫn đầu.

Họ tên 2.977 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố được khắc trên các tấm đồng bao quanh hai hồ tưởng niệm tại Quảng trường Tưởng niệm ngày 11/9 Quốc gia ở New York. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhưng những tác động của sự kiện 11/9 vẫn có thể nhìn thấy trên nhiều phương diện của đời sống Mỹ. Các vụ tấn công đã dẫn tới những thay đổi lớn trong hoạt động kiểm soát an ninh hàng không, mở rộng quyền giám sát và thu thập thông tin tình báo của chính phủ liên bang, đồng thời thúc đẩy việc thành lập Bộ An ninh Nội địa Mỹ và tăng mạnh nguồn lực dành cho chống khủng bố.

Ở bên ngoài nước Mỹ, Washington phát động cuộc chiến chống khủng bố, tiến hành các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và Iraq. Cuộc chiến tại Afghanistan sau đó trở thành cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Năm 2011, lực lượng Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda và một trong những nhân vật bị truy lùng gắt gao nhất thế giới sau vụ tấn công trên. Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến cách Mỹ tiến hành cuộc chiến chống khủng bố, việc giam giữ và thẩm vấn các nghi phạm khủng bố vẫn còn kéo dài.

Hậu quả về sức khỏe cũng tiếp tục được ghi nhận. Theo chương trình liên bang chăm sóc y tế cho những người bị ảnh hưởng sau thảm kịch 11/9, hơn 9.400 người đã tử vong do các bệnh liên quan đến vụ tấn công này. Tại New York, Thị trưởng Zohran Mamdani mới đây công bố hàng nghìn tài liệu về mức độ độc hại của không khí tại khu vực Hạ Manhattan sau các vụ tấn công. Những đám bụi và chất ô nhiễm phát tán sau khi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ đã để lại những ảnh hưởng sức khỏe kéo dài đối với nhiều người.

Ở New York, các hoạt động tưởng niệm năm nay không chỉ dừng ở việc đọc tên các nạn nhân. Nhiều chương trình tình nguyện được tổ chức trên khắp nước Mỹ nhằm biến việc tưởng nhớ thành hành động vì cộng đồng. Một màn trình diễn gồm 2.977 nguồn sáng cũng được thực hiện trên cảng New York, tượng trưng cho số người thiệt mạng.