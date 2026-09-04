Tổng thống Putin nói về cơ hội chấm dứt xung đột với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

"Liệu có cơ hội nào cho một thỏa thuận hòa giải xung đột Ukraine không? Theo tôi, có, cơ hội là có", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF-2026) ở Vladivostok ngày 3/9.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, trước hết, chính Nga và Ukraine mới là các bên trực tiếp cần phải đạt được thỏa thuận với nhau.

Bên cạnh đó, Nga bày tỏ sự trân trọng đối với tất cả các bên đang nỗ lực đóng góp vào việc giải quyết xung đột. Ông đặc biệt đề cập đến Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc duy trì quan điểm giải quyết cuộc khủng hoảng bằng các biện pháp hòa bình.

“Chúng tôi biết ơn tất cả những ai đang nỗ lực đóng góp vào việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, cuối cùng, chính các quốc gia trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột phải giải quyết vấn đề. Đó là Nga và Ukraine”, ông nói.

Tổng thống Putin xác nhận Nga và Ukraine vẫn duy trì các kênh liên lạc, chủ yếu thông qua cơ quan đặc nhiệm/tình báo của hai nước.

"Đúng vậy, các cuộc tiếp xúc vẫn tồn tại. Chúng tiếp tục diễn ra theo phương thức hiện hành, chủ yếu thông qua các cơ quan đặc nhiệm", ông Putin cho biết.

Dù để ngỏ cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình, ông Putin chỉ ra rằng các cuộc tấn công và đe dọa gần đây của Ukraine “đang làm phức tạp nghiêm trọng các triển vọng đàm phán song phương”.

Ông dẫn chứng việc Ukraine cảnh báo bầu trời của Nga không còn an toàn đối với các máy bay dân sự trong bối cảnh Kiev tập kích máy bay không người lái vào sâu lãnh thổ Nga.

"Chúng ta vừa nghe về những đe dọa tấn công nhằm vào máy bay dân sự…Điều này rõ ràng làm phức tạp thêm khả năng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình song phương”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này đã cảnh báo tới các hãng hàng không và các công ty bảo hiểm rằng sự xuất hiện của máy bay không người lái Ukraine đã khiến bầu trời Nga trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine sẽ chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự của Nga và không đe dọa các máy bay dân sự.

Hôm 2/9, Ukraine đã hối thúc cơ quan hàng không của Liên hợp quốc (ICAO) yêu cầu các nước thành viên cấm các hoạt động bay trong không phận Nga.

Đáp lại, giới chức Nga khẳng định không phận của nước này vẫn an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông Vận tải Nga hôm nay cho biết họ đã cung cấp các giải thích và làm rõ về các biện pháp đảm bảo an toàn tại các sân bay và trong không phận Nga cho các hãng hàng không nước ngoài.

"Họ làm việc rất chặt chẽ với chúng tôi và hiểu rõ tất cả các quy định, tiêu chuẩn cũng như cách thức chúng tôi đảm bảo an toàn bay", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrei Nikitin nói.

Ông Nikitin cho biết thêm rằng bộ đã đưa ra các văn bản giải thích nhằm phản hồi trực tiếp các yêu cầu thông tin từ phía các hãng hàng không quốc tế.

Trước đó, Cơ quan Giám sát Hàng không Nga (Rosaviatsiya) cũng ra tuyên bố: "Ngành vận tải hàng không Nga cùng hạ tầng mặt đất vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, duy trì việc tiếp nhận và điều phối các chuyến bay, bao gồm cả các hãng hàng không nước ngoài”.