Mỹ chuyển viện trợ quân sự từ châu Âu, Trung Đông sang Mỹ Latinh

Chính quyền Mỹ quyết định chuyển 52 triệu USD viện trợ quân sự từ một số nước châu Âu và Trung Đông sang 4 nước Mỹ Latinh, trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh và bảo vệ lợi ích tại khu vực.
Ngày 15/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuyển 52 triệu USD viện trợ quân sự ban đầu dành cho một số nước châu Âu và Trung Đông sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia, trong động thái cho thấy Washington đang dành thêm nguồn lực cho Tây bán cầu.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội cho biết, khoản viện trợ trong chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) ban đầu được phân bổ cho Slovakia, Bắc Macedonia, Tunisia và Iraq sẽ được chuyển sang 4 quốc gia Mỹ Latinh.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy chính sách ưu tiên Tây bán cầu và tăng cường hợp tác an ninh với các chính phủ trong khu vực.
Washington cho biết nguồn tài trợ được chuyển đổi sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống buôn lậu ma túy, tăng cường an ninh và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực, trong đó có an ninh đối với Kênh đào Panama.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng coi việc ngăn các đối thủ bên ngoài thiết lập những vị trí chiến lược tại Tây bán cầu là một mục tiêu an ninh quan trọng.
Động thái trên diễn ra sau chuyến công du Nam Mỹ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Colombia, Ecuador và Peru hồi tuần trước.
Trong chuyến đi, ông Rubio cam kết tăng cường hỗ trợ của Mỹ cho các đối tác trong khu vực, đặc biệt trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn lậu ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Colombia, Ecuador và Peru đều được Washington xem là những đối tác quan trọng trong hợp tác an ninh khu vực.
Việc phân bổ lại nguồn lực cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang xem xét lại quy mô và mục tiêu của các chương trình viện trợ an ninh trên toàn cầu.
Các nước Slovakia và Bắc Macedonia vẫn sẽ tiếp tục nhận một phần hỗ trợ của Mỹ, trong khi mức cắt giảm cụ thể đối với từng nước trong đợt điều chuyển lần này chưa được công bố đầy đủ.
Đây là một trong những dấu hiệu mới cho thấy chính sách viện trợ và hợp tác an ninh của chính quyền Tổng thống Trump đang được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các lợi ích tại Tây bán cầu, đồng thời gắn chặt hơn với các mục tiêu chống ma túy, kiểm soát di cư và cạnh tranh ảnh hưởng./.
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