Philippines bắt giữ 244 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Lực lượng chức năng Philippines thu giữ số lượng lớn thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay, thẻ SIM và điều tra một số đối tượng bị tình nghi liên quan đến tội phạm buôn người, lừa đảo.
Cơ quan di trú Philippines vừa cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ hơn 200 lao động nước ngoài trong chiến dịch trấn áp lớn nhất từ đầu năm đến nay nhắm vào tổ chức điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Thông cáo của cơ quan di trú Philippines cho biết quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã đột kích 2 địa điểm ở khu vực phía Nam đảo Mindanao ngày 2/10.
Theo đó, tại một địa điểm, giới chức Philippines đã bắt giữ 111 công dân Trung Quốc và 2 người Campuchia. Tại địa điểm còn lại, 131 người nước ngoài đã bị bắt giữ bao gồm công dân Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Lực lượng chức năng Philippines cũng thu giữ số lượng lớn thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và thẻ SIM. Chính phủ đang điều tra một số đối tượng bị tình nghi liên quan đến tội phạm buôn người, trong khi những người còn lại sẽ bị trục xuất.
Những năm gần đây, cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về các hoạt động lừa đảo tại các quốc gia châu Á; các đường dây này thường sử dụng nhân lực là nạn nhân của các vụ buôn người- những người bị lừa gạt hoặc ép buộc tham gia quảng bá cờ bạc trực tuyến, các khoản đầu tư tiền mã hóa giả mạo và các hình thức lừa đảo khác.
Năm 2024, Philippines cũng đã cấm các tổ chức điều hành cờ bạc trực tuyến do lo ngại các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã lợi dụng mô hình này làm vỏ bọc cho các hoạt động buôn người, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc và giết người./.
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