Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến

Một tòa nhà được dùng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Campuchia đang tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, trong đó phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội và chuyển 446 vụ án với 3.927 nghi phạm sang tòa án.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn báo cáo từ Ban Thư ký Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) cho biết, các số liệu này ghi nhận kết quả hoạt động thực thi pháp luật từ tháng 7/2025 đến ngày 31/8 vừa qua, nằm trong khuôn khổ chiến dịch quốc gia nhằm chống lại hành vi gian lận sử dụng công nghệ và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết số tài sản bị phong tỏa có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong khi các thủ tục phong tỏa và định giá những tài sản khác vẫn đang được tiến hành.

Trong số các vụ án được chuyển sang tòa án có các đối tượng mang 29 quốc tịch khác nhau, bao gồm cả những kẻ cầm đầu và đồng phạm. Cơ quan chức năng cũng đã xử lý 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo báo cáo, các lực lượng thực thi pháp luật chuyên trách, thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ, đã kiểm tra 832 địa điểm nghi vấn và tiến hành các chiến dịch trấn áp tại 663 địa điểm trong số đó. Trong đó, cơ quan chức năng Campuchia đã trấn áp và kiểm soát 86 cơ sở lừa đảo quy mô lớn. Hiện các cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành các thủ tục pháp lý để tịch thu các cơ sở này theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ Campuchia mới đây đã đưa ra cảnh báo tội phạm mạng ở nước này đang sử dụng các văn bản giả mạo của cơ quan nhà nước để phát tán mã độc SparkRAT. SparkRAT là một loại Trojan truy cập từ xa, cho phép tội phạm điều khiển thiết bị bị nhiễm, đánh cắp dữ liệu và thu thập mật khẩu.

Tổng cục Công nghệ Kỹ thuật số và Truyền thông Campuchia cho biết các nhóm kỹ thuật đã phát hiện những cuộc tấn công nhắm vào các cá nhân cũng như nhân viên tại các cơ quan công và tư nhân. Kẻ tấn công gửi các thư điện tử (e-mail) lừa đảo chứa tệp đính kèm độc hại được ngụy trang dưới dạng văn bản chính phủ về y tế, bất động sản và các thông báo chính thức.

Kết quả phân tích của Đơn vị Nghiên cứu Mối đe dọa Acronis (Acronis Threat Research Unit), được công bố vào ngày 26/8, đã xác nhận một chiến dịch tấn công nhằm vào các tổ chức tại Campuchia.

Các chuyên gia phát hiện những tệp độc hại được ngụy trang dưới dạng thông báo y tế công cộng, tài liệu bất động sản và hồ sơ nha khoa trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, song chưa thể xác định đầy đủ phạm vi chiến dịch và danh tính những đối tượng đứng sau.

Trong khi đó, hệ sinh thái bảo mật Microsoft Security Intelligence cho biết SparkRAT hoạt động trên các thiết bị chạy Windows, Linux và macOS. Sau khi được cài đặt, mã độc này có thể thực thi lệnh, quản lý tệp, thu thập dữ liệu hệ thống, chụp ảnh màn hình và tải xuống thêm các loại mã độc khác.

Mã nguồn của SparkRAT được công khai, cho phép người dùng chỉnh sửa và triển khai. Loại mã độc này đã xuất hiện trong các cuộc tấn công mạng tại ít nhất 10 quốc gia.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng thận trọng với các thư điện tử và tệp đính kèm bất thường, xác minh người gửi trước khi mở tệp, đồng thời ngắt kết nối Internet và tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn nếu nghi ngờ thiết bị bị nhiễm mã độc./.