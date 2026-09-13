Indonesia: Tìm thấy tàu chở khách mất liên lạc trên biển, cứu hơn 100 người

Nhà chức trách Indonesia ngày 13/9 thông báo đã tìm thấy con tàu chở 243 người bị mất liên lạc trước đó cùng ngày trên biển Java. Hơn 100 người đã được giải cứu, trong khi 1 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn thành phố Banjarmasin, ông I Putu Sudayana, cho biết lực lượng chức năng đã sơ tán tổng cộng 103 người. Tuy nhiên, 1 người trong số này sau đó đã tử vong. Hiện chưa có thông tin về những người còn lại trên tàu.

Tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2h ngày 13/9 (giờ địa phương) sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình từ thành phố Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, thủ phủ tỉnh Nam Kalimantan. Vị trí cuối cùng của tàu được xác định cách cầu cảng của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý.

Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Banjarmasin nhận được thông báo về vụ việc lúc 4h10 và ngay sau đó huy động lực lượng tới khu vực được xác định là vị trí cuối cùng của tàu.

Tàu cứu nạn KN SAR Laksmana 241 cùng các nhân viên cứu hộ đã được điều động tìm kiếm. Tham gia hoạt động tìm kiếm còn có cơ quan quản lý cảng Banjarmasin, Hải quân Indonesia, lực lượng cảnh sát đường thủy, cơ quan hàng hải, cảng Banjarmasin và đại diện hãng tàu.

Lực lượng cứu hộ mang theo các thiết bị cứu nạn trên biển, thiết bị lặn, phương tiện liên lạc và hệ thống kết nối vệ tinh Starlink. Thời gian di chuyển từ Banjarmasin tới khu vực tàu mất liên lạc ước tính khoảng 5 giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.