Ông Putin điện đàm với ông Trump, bàn hướng chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump kéo dài một giờ vào ngày 8/9.

Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong "bầu không khí tích cực", mang tính "xây dựng và rất thẳng thắn".

Hai tổng thống đã trao đổi quan điểm về các chuyến thăm tới Moscow và Kiev của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner "trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và sự chuyên nghiệp vốn có của các nhà lãnh đạo".

Ông Ushakov cho biết kết quả chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ tới Moscow và Kiev "được đánh giá tích cực".

Ông Steve Witkoff và Jared Kushner, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump, đã gặp Tổng thống Putin tại Moscow trong hơn 3 giờ vào ngày 5/9, trước khi tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm sau.

Theo trợ lý Tổng thống Nga, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo "tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine".

Ông Ushakov xác nhận Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn "đạt được bước đột phá" trong việc giải quyết xung đột Ukraine trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Ông Putin "đánh giá tích cực các nỗ lực hòa giải của phía Mỹ, cũng như của cá nhân Tổng thống Donald Trump, nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine".

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã chia sẻ với Tổng thống Trump bản phân tích "khách quan và kỹ lưỡng" về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo ông Ushakov, ông Putin đã khẳng định với ông Trump rằng Nga hoàn toàn không có ý định leo thang căng thẳng đối với châu Âu.

Quan chức Điện Kremlin cũng cho biết nhà lãnh đạo Nga hoan nghênh những nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong việc đưa trẻ em Nga và Ukraine trở về đoàn tụ với gia đình.

Ông Ushakov nêu rõ, Tổng thống Putin đã chia sẻ quan điểm về những hành động thực tế mà phía Mỹ có thể thực hiện để nhanh chóng chấm dứt các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Ông Ushakov nói thêm rằng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump đã "truyền tải rõ ràng quan điểm rằng cuộc xung đột cần được chấm dứt càng sớm càng tốt".

Ông Ushakov cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng việc chấm dứt xung đột tại Ukraine "sẽ ngay lập tức mở ra những triển vọng sâu rộng để quan hệ Mỹ - Nga được khôi phục hoàn toàn".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói với Tổng thống Putin rằng việc khôi phục quan hệ thương mại giữa Nga và Ukraine hứa hẹn mang lại "những lợi ích to lớn cho cả hai quốc gia".

Ông Ushakov xác nhận, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí giữ liên lạc và điện đàm khi cần thiết. Hai tổng thống cũng đồng ý tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề nhân đạo, bao gồm việc trao đổi người bị giam giữ và những người đã bị kết án.

Đây là cuộc điện đàm thứ 15 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm 2025. Tính riêng từ đầu năm tới nay, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã có 5 cuộc điện đàm.

Tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF-2026) ở Vladivostok ngày 3/9, Tổng thống Putin tuyên bố vẫn có cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Putin xác nhận Nga và Ukraine vẫn duy trì các kênh liên lạc, chủ yếu thông qua cơ quan đặc nhiệm hoặc tình báo của hai nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, trước hết, chính Nga và Ukraine mới là các bên trực tiếp cần phải đạt được thỏa thuận với nhau.