Mỹ - Trung đồng thuận cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD

Mỹ và Trung Quốc đồng thuận cắt giảm thuế quan lẫn nhau, trị giá khoảng 30 tỷ USD, đồng thời tổ chức vòng đối thoại về AI trong hai tháng tới.
Thông tin này được Tân Hoa Xã nêu ngày 26/9, trong bản đồng thuận gồm tám điểm đạt được từ chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên cũng nhất trí thành lập một hội đồng thương mại, mở rộng kết quả của các cuộc đàm phán trước đó tại Kuala Lumpur (Malaysia).
Thỏa thuận thuế quan cùng việc thành lập hội đồng thương mại là kết quả của cơ chế tham vấn và thương mại Mỹ - Trung. Trước chuyến thăm của ông Tập, các nhóm công tác kinh tế và thương mại hai nước đã kết thúc vòng tham vấn tại New York.
Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin này, theo Reuters.
Thỏa thuận này tiếp nối động thái trước đó của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhằm đình chiến thương mại thêm hai tháng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng cho biết việc đình chiến giúp hai bên dành thêm thời gian để đàm phán một thỏa thuận thương mại quy mô lớn hơn.
Reuters nhận định hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện tinh thần ngoại giao cá nhân hơn là những đột phá lớn mang tính công khai.
Về trí tuệ nhân tạo (AI), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí tổ chức đối thoại xoay quanh các rủi ro và lợi ích của công nghệ này, cũng như thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Vòng thảo luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
Trong một tuyên bố riêng, Bộ này cũng cho biết Bắc Kinh đánh giá cao việc Washington sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (super intelligence) thay vì "trí tuệ nhân tạo" (artificial intelligence). Họ nhấn mạnh rằng khi công nghệ AI tiếp tục phát triển, hai bên cần tăng cường trao đổi và nỗ lực đạt được sự đồng thuận phù hợp với những diễn biến mới.
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