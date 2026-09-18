Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm phương Tây đến năm 2028

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm thực phẩm của phương Tây đến hết năm 2028.
Theo truyền thông Nga, biện pháp này lần đầu được áp dụng nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt Nga hơn một thập kỷ trước. Sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin ngày 17/9.
Các biện pháp cấm được áp dụng từ tháng 8/2014 nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt do một số nước phương Tây áp đặt đối với Nga sau khi những nước này từ chối công nhận cuộc trưng cầu ý dân về việc Crimea gia nhập Liên bang Nga.
Các biện pháp cấm của Nga áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, EU, Anh, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy, Ukraine, Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein. Các sản phẩm bị cấm nhập khẩu bao gồm thịt, hải sản, sữa, trái cây và rau quả. Nhiều quốc gia trong số này bị chính phủ Nga chính thức xếp vào danh sách các nước không thân thiện.
Nga cho rằng lệnh cấm đã góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và thu hút thêm các thương hiệu từ những quốc gia không thuộc phương Tây và thân thiện với Nga như Serbia.
Động thái gia hạn lệnh cấm diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất nông nghiệp ở hai bờ Đại Tây Dương đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết nóng và khô bất thường.
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