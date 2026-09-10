Ông Trump hứa tặng 5.000 USD cho mỗi người Mỹ nếu đảng Cộng hòa thắng cử

"Nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ, nhờ sức mạnh to lớn và những thành công vượt trội của chúng tôi về kinh tế, tôi sẽ chi khoản tiền 5.000 USD cho mỗi công dân trưởng thành. Điều kiện duy nhất tôi đặt ra là khoản tiền đó phải được sử dụng tại Mỹ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 9/9.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về đề xuất này. Theo CNN, nếu ông thực sự có thể thực hiện lời hứa, đây có thể bị xem là hành động mua phiếu bầu.

Trong bài phát biểu, ông Trump cho biết 55 ngày tới, người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu tại một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất lịch sử đất nước.

"Lá phiếu của các bạn sẽ quyết định đất nước chúng ta chững lại ngay từ vạch xuất phát của 250 năm tiếp theo, hay mạnh mẽ tiến về phía trước và không bao giờ ngoảnh lại", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 9/9. Ảnh: AFP

Đề cập chiến sự Iran, ông Trump kể rằng ông đã quyết định phát động tấn công nước này hồi tháng 2 dù Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ lo ngại chiến sự sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế.

"Scott, một chuyên gia tài chính xuất sắc, đã nói 'Thưa ngài, liệu chúng ta có thể tiến hành cuộc chiến sau này được không?'. Tôi nói 'không, bởi nếu không tấn công ngay bây giờ, họ sẽ có vũ khí hạt nhân trong vòng một tháng'", Tổng thống Mỹ cho hay, đồng thời lặp lại quan điểm rằng eo biển Hormuz nên đổi theo tên ông.

Ông cũng lưu ý Mỹ có thể tấn công Pickaxe Mountain, một cơ sở kiên cố nằm gần nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran.

"Chúng tôi nhận thấy có một số hoạt động tại Pickaxe. Tôi khuyên Iran đừng có những động thái khôn lỏi, bởi chúng tôi sẽ buộc phải tấn công họ thật dữ dội", Tổng thống Mỹ cho hay.

Pickaxe Mountain là địa điểm kiên cố có hai tổ hợp đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. Ông Trump đã dọa tấn công Pickaxe Mountain ít nhất từ giữa tháng 7.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11, được đánh giá là cuộc trưng cầu dân ý đối với chính quyền Trump. Decision Desk HQ, tổ chức chuyên phân tích dữ liệu bầu cử và dự báo kết quả bầu cử tại Mỹ, nhận định đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ 230-205 ghế và Thượng viện với tỷ lệ 51-49. Điều này đồng nghĩa đảng của Tổng thống Trump sẽ mất quyền kiểm soát cả hai viện. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong các cuộc thăm dò gần đây đã giảm xuống dưới 30%.

Toàn cảnh đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas. Ảnh: AFP

Đây là đại hội toàn quốc đầu tiên của đảng Cộng hòa được tổ chức riêng cho bầu cử giữa kỳ. Tổng thống dự kiến dự phiên bế mạc đại hội vào 10/9, sau bài phát biểu của Phó tổng thống JD Vance. Các thành viên nội các, lãnh đạo quốc hội cùng ứng viên trong những cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện đang nhận được nhiều sự chú ý cũng sẽ góp mặt.

Đảng Cộng hòa đang đặt cược liệu ông Trump có thể huy động những cử tri trung thành, đồng thời không làm mất lòng nhóm cử tri độc lập đang ngày càng thất vọng với nhiệm kỳ của ông vì lạm phát, giá xăng tăng và cuộc chiến kéo dài với Iran.

"Tôi đề nghị các bạn hãy coi như có tên tôi trên lá phiếu. Nếu chúng tôi thua cuộc, các bạn sẽ mất biên giới, các khoản cắt giảm thuế, sự an toàn và an ninh", ông Trump nói.

Theo AFP, Reuters, CNN