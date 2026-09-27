Cảnh chạy lụt, ngủ trên bàn của người dân Bangkok

Chính quyền Bangkok hôm nay thông báo gần 4.900 người đã phải sơ tán đến các khu tạm trú và khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt buộc giới chức ban bố tình trạng thảm họa tại thủ đô.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cho biết lượng mưa tại một số khu vực trong thành phố đã vượt mức 330 mm trong ngày 24-27/9. Tháng 9 là cao điểm mùa mưa ở Thái Lan, nhưng một số người dân Bangkok cho hay tình hình năm nay tệ hơn nhiều.

Người dân di chuyển qua vùng nước ngập sâu ở Bangkok, Thái Lan ngày 27/9. Ảnh: AP

"Nhà chúng tôi bị ngập nước trong khoảng 30 giờ đồng hồ. Mực nước lần này còn cao hơn cả trận lũ năm 2011", Kosin Nilset, cư dân sống dọc kênh Premprachakorn ở ngoại ô Bangkok, cho hay.

Trận lũ lụt năm 2011 từng khiến hơn 500 người thiệt mạng và làm hư hại hàng triệu ngôi nhà ở nước này.

Kosin và gia đình đã kê cao đồ đạc ngay lúc thấy mực nước dâng cao qua bờ kênh, trước khi tầng một nhà của họ bị ngập nước. "ít nhất thì nước máy và điện vẫn được duy trì", Kosin nói trong lúc dùng chổi quét nước ra ngoài.

Chính quyền Bangkok cho biết mực nước trong hệ thống kênh rạch của thành phố vẫn ở mức cao, dù các cơ quan phụ trách đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình thoát nước. Mưa được dự báo tiếp tục kéo dài trong hôm nay tại Bangkok và các tỉnh lân cận, nhưng sẽ bắt đầu giảm dần từ ngày 28/9.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cảnh báo nhiều tuyến đường vẫn ngập lụt, kêu gọi người dân hạn chế đi lại nếu không thực sự cần thiết.

Ông đã thăm điểm trú ẩn trong một trường học ở khu vực Kheha Romklao, nơi có khoảng 1.000 người sơ tán. Một số người nằm nghỉ trên giường gấp hoặc ghế ở hành lang, trong khi những người khác trải chăn nằm trên sàn phòng học.

Tuyến phố với nhiều phương tiện bị ngập trong nước ở Bangkok, Thái Lan ngày 26/9. Ảnh: AP

Kệ hàng ở một số cửa hàng tiện lợi đã trống trơn khi người dân đổ xô mua sắm nhu yếu phẩm. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân không hoảng loạn tích trữ hàng hóa, đồng thời cảnh báo tăng giá hàng hóa là hành vi phạm pháp.

Thidarat Silsuwan, 56 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà bị ngập một phần nằm bên kênh Premprachakorn và đã ngủ trên bàn suốt hai ngày qua. Bà không muốn đến khu trú ẩn vì còn bận dọn dẹp và cứu những món đồ ở nhà. "Tôi đã cố gắng kê mọi thứ lên cao, nhưng đành bỏ cuộc với các thiết bị lớn như tủ lạnh hay máy giặt. Chúng chắc là hỏng hết rồi", bà nói.

Bangkok từng được ví như "Venice của phương Đông", nằm trên khu vực từng là đầm lầy và có độ cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển.

Thống kê của Sở Thoát nước và Xử lý nước thải Bangkok cho thấy lượng mưa trong tháng 9 tại thành phố cao bất thường, với mức 487 mm trong ngày 1-25/9. Lượng mưa trung bình trong giai đoạn 1991-2020 ở Bangkok vào thời gian này là 269 mm.