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Thế giới

Moskva phản đối EU chuyển tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine

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Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ chuyển cho Ukraine 1,4 tỷ euro (1,6 tỷ USD) trích từ tiền lãi của số dư tiền mặt, vốn là một phần tài sản thuộc Ngân hàng trung ương Nga bị EU đóng băng.

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN
(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN

Nga coi ý tưởng của Liên minh châu Âu (EU) về việc chuyển lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine là bất hợp pháp và sẽ xử lý vụ việc theo hướng này.

Đây là khẳng định của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 24/9.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh Nga đã nhiều lần đưa ra quan điểm về vấn đề này và sẽ không thay đổi lập trường của mình.

Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU sẽ chuyển cho Ukraine 1,4 tỷ euro (1,6 tỷ USD) trích từ tiền lãi của số dư tiền mặt, vốn là một phần tài sản thuộc Ngân hàng trung ương Nga bị EU đóng băng do liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Về vấn đề ngừng bắn với Ukraine, ông Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình với quốc gia láng giềng này và Moskva ủng hộ hòa bình chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách siết chặt nguồn thu của Moskva để ngăn chặn nước này đầu tư vào chiến dịch quân sự đặc biệt tại Kiev, từ đó đạt được hòa bình.

Cùng ngày, cũng phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho rằng ngoại giao là con đường có trách nhiệm duy nhất để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị lâu dài.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ông Pellegrini khẳng định Slovakia tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế, bao gồm quyền tự quyết của các quốc gia, không thay đổi biên giới bằng vũ lực và nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Slovakia cũng ủng hộ các sáng kiến hòa bình nghiêm túc và một giải pháp nhằm tăng cường an ninh và ổn định cho Ukraine cũng như toàn châu Âu.

Về vấn đề này, Tổng thống Pellegrini hoan nghênh các hoạt động hòa giải mới nhất do Mỹ dẫn đầu. Theo ông, các đối tác ở châu Âu nên ủng hộ các hoạt động này nhằm đưa Ukraine và Nga đến bàn đàm phán. Ông nhấn mạnh "ngay cả một lệnh ngừng bắn một phần cũng có thể dẫn đến một thỏa thuận rộng hơn sau này"./.

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