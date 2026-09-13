Iran, Oman nhất trí về tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz

Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14/9 tới.
Dẫn nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán của Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 12/9 cho biết việc nhất trí đạt được sau "các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao cường độ cao giữa Iran và Oman, đỉnh điểm là một thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 8". Theo thỏa thuận này, tuyến đường vào vùng Vịnh "nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran", và một phần tuyến đường ra cũng nằm "trong lãnh hải của Iran".
Nguồn tin nhấn mạnh tuyến đường này sẽ hoạt động theo các sắp xếp của Iran và tuyến đường phía Nam của eo biển sẽ bị đóng cửa sau khi cơ chế mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nguồn tin cũng lưu ý thỏa thuận này không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, đồng thời nói thêm rằng Iran đưa ra 7 điều kiện để mở cửa eo biển Hormuz và đã chuyển các điều kiện đó cho Mỹ. Nguồn tin nhấn mạnh rằng tuyến đường thủy này sẽ vẫn đóng cửa trừ khi các điều kiện đó được thực thi và việc mở cửa lại hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 11/9 thông báo rằng các ngoại trưởng của các quốc gia ven biển vùng Vịnh dự kiến sẽ gặp nhau tại Oman vào ngày 14/9 để trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, trong đó có các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc chỉ định các tuyến đường an toàn tại eo biển Hormuz. Phát biểu trên đài Al Jazeera, ông Baghaei cho biết cuộc gặp này "hy vọng" sẽ có sự tham dự của các ngoại trưởng từ các quốc gia vùng Vịnh cũng như Iran và Iraq.
Mặc dù vậy, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp này, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama và Tehran được khôi phục.
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