Mỹ "hộ tống 40 tàu dầu" qua eo biển Hormuz trong một ngày

CNN ngày 2/9 dẫn lời hai quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết hoạt động diễn ra hôm 1/9, giữa lúc Washington và Tehran đấu hỏa lực. "Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả tàu dầu đã tắt bộ phát đáp trong quá trình di chuyển", một người nói.

Đây là lượng dầu cao nhất được vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Trước khi cuộc chiến xảy ra, khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Khu trục hạm USS Frank E. Petersen của Mỹ tại biển Arab hôm 27/6. Ảnh: US Navy

Theo hai quan chức, Mỹ đã sử dụng nhiều loại phương tiện đường không, hàng hải và cả thiết bị trên không gian nhằm tấn công "các khí tài được Iran dùng để nhắm mục tiêu tàu hàng ở eo biển Hormuz", cũng như đánh chặn máy bay không người lái (UAV) được đối phương triển khai. Lực lượng Mỹ còn vô hiệu hóa tên lửa hành trình diệt hạm của Iran trong chiến dịch hộ tống.

Các quan chức không nêu cụ thể khí tài được sử dụng cho nhiệm vụ hộ tống, song lực lượng Mỹ triển khai ở Trung Đông đang được biên chế một số tàu khu trục lớp Arleigh Burke có khả năng đối phó với đòn tấn công từ Iran.

Hai quan chức cho biết quân đội Mỹ đã đánh trúng gần 60 mục tiêu quân sự xung quanh eo biển Hormuz vào ngày 1/9, trong đó có trận địa phòng không, radar, phương tiện hàng hải, hệ thống rải thủy lôi và cơ sở liên lạc, trong lúc thực hiện nhiệm vụ hộ tống loạt tàu dầu.

Tổng thống Donald Trump hôm 2/9 cho biết trong đợt tập kích gần nhất, Mỹ đã tấn công "các mục tiêu ngoài radar", trong nỗ lực khiến Iran mất năng lực theo dõi tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. "Họ không thể quan sát chúng do không có radar, thứ đã bị chúng tôi làm nổ tung. Chúng tôi còn phá hủy nhiều thứ ngoài radar trong đêm qua", ông nói.

Theo hai quan chức, chiến lược hiện nay của Mỹ là ưu tiên tấn công mục tiêu xung quanh eo biển Hormuz, hộ tống tàu hàng đi qua tuyến hàng hải và duy trì chiến dịch phong tỏa cảng biển Iran nhằm phục vụ nỗ lực gây sức ép về mặt kinh tế.

Quân đội Mỹ dự kiến tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gần eo biển, một phần vì Iran đã chứng minh được khả năng khôi phục năng lực quân sự sau khi hứng thiệt hại. Đây cũng là một phần trong chiến lược lớn của Mỹ nhằm từng bước bào mòn khả năng tận dụng eo biển Hormuz của Iran.

Iran và Nhà Trắng chưa bình luận về số liệu do CNN công bố.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 2/9 tuyên bố hơn 17 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào ngày 31/8. "Điều đó cho thấy Iran không kiểm soát eo biển này", ông nói.

Thông số cơ bản của chiến hạm lớp Arleigh Burke. Đồ họa: Việt Chung

Giới chức Mỹ nhiều lần khẳng định có nhiều dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz hơn so với số liệu công khai, do ngày càng nhiều tàu tắt bộ phát đáp để tránh bị theo dõi khi đi qua khu vực.

Dù chiến dịch hôm 1/9 được coi là thành công, các quan chức Mỹ không kỳ vọng sẽ sớm đạt được giải pháp nhanh chóng cho xung đột. Các công ty năng lượng vẫn lo ngại về rủi ro lớn khi điều tàu đi qua eo biển Hormuz, kể cả khi được quân đội Mỹ hộ tống. Giá năng lượng hiện cũng tiếp tục duy trì ở mức cao, gây ra biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu.