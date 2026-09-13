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Thế giới

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

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Người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn thành phố Banjarmasin cho biết tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2g ngày 13/9 (giờ địa phương) sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình.

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Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn thành phố Banjarmasin, ông I Putu Sudayana, cho biết tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2g ngày 13/9 (giờ địa phương) sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình.

Vị trí cuối cùng của tàu được xác định cách cầu cảng của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý.

Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Banjarmasin nhận được thông báo về vụ việc lúc 4g10 và ngay sau đó huy động lực lượng tới khu vực được xác định là vị trí cuối cùng của tàu.

Tàu cứu nạn KN SAR Laksmana 241 cùng các nhân viên cứu hộ đã được điều động tìm kiếm. Tham gia hoạt động tìm kiếm còn có cơ quan quản lý cảng Banjarmasin, Hải quân Indonesia, lực lượng cảnh sát đường thủy, cơ quan hàng hải, cảng Banjarmasin và đại diện hãng tàu.

Lực lượng cứu hộ mang theo các thiết bị cứu nạn trên biển, thiết bị lặn, phương tiện liên lạc và hệ thống kết nối vệ tinh Starlink. Thời gian di chuyển từ Banjarmasin tới khu vực tàu mất liên lạc ước tính khoảng 5 giờ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong./.

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Tags:

#Banjarmasin #Starlink #Indonesia #tàu chìm #tàu Virgo Transport 8

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