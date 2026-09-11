Nhật Bản lần đầu phát hiện virus lở mồm long móng trong thịt dê nhập cảnh

Ngày 10/9, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết đã phát hiện virus lở mồm long móng trong mẫu thịt dê sống do một hành khách nước ngoài mang theo. Mẫu thịt được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay New Chitose, tỉnh Hokkaido.
Đây là lần đầu tiên virus lở mồm long móng được phát hiện trong quá trình kiểm dịch các sản phẩm động vật tại Nhật Bản. Lô thịt đã bị cơ quan chức năng giữ lại tại cửa khẩu và không được phép nhập cảnh.
Theo bộ trên, thịt dê sống là mặt hàng bị cấm mang vào nước này. Hành khách đã mang số thịt trên theo chuyến bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc). Thịt được phát hiện trong hành lý và sau đó được kiểm tra virus.
Lở mồm long móng không lây sang người nhưng là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất nhanh ở gia súc như bò, lợn và dê. Trong đợt bùng phát dịch tại tỉnh Miyazaki, miền Tây Nam Nhật Bản, năm 2010, khoảng 300.000 gia súc, chủ yếu là bò và lợn, đã bị tiêu hủy.
Nhật Bản không ghi nhận đợt bùng phát lở mồm long móng nào kể từ đó, song dịch bệnh vẫn xuất hiện tại một số quốc gia và khu vực khác. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát trong nước hiện ở mức “cực kỳ cao”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu.
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