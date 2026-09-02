Iran kêu gọi người dân tiết kiệm xăng

"Tất nhiên, một phần trách nhiệm đối với mức tiêu thụ cao như vậy không thuộc về người dân, mà nằm ở ngành công nghiệp của chúng ta. Nhưng dù thế nào, rõ ràng điều chúng ta cần làm là giảm tiêu thụ xăng", Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp hôm nay.

Ông lưu ý việc tiết kiệm nhiên liệu "đòi hỏi sự đồng thuận và sáng suốt của cả cộng đồng, và chắc chắn cần sự hợp tác của người dân".

"Nếu sử dụng hợp lý, chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu bằng lượng xăng sản xuất trong nước", ông Ghalibaf cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tại Iraq ngày 21/8. Ảnh: AFP

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Phó tổng thống Mohammad Jafar Ghaempanah hôm 26/8 cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran không thể nhập khẩu xăng. "Sản lượng xăng không đủ", ông nói.

Người dân Iran những ngày gần đây phải xếp hàng dài bên ngoài các trạm xăng. Ông Ghaempanah cũng chỉ trích cơ chế phân phối nhiên liệu được trợ giá rất cao tại Iran, cho rằng cách làm này mang lại lợi ích quá lớn cho những người sở hữu nhiều phương tiện.

"Việc phân phối xăng trong nước không công bằng. Những người sở hữu nhiều phương tiện được hưởng lợi từ trợ cấp, trong khi người không sở hữu phương tiện thì không được như vậy", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 28/8 cho biết xuất nhập khẩu của Iran đã giảm 25-35% trong vài tháng gần đây do chiến dịch phong tỏa cảng biển mà Mỹ tiến hành. Để đối phó tình trạng thâm hụt thương mại và thiếu ngân sách, ông Pezeshkian đề xuất xem xét tăng giá xăng.

Ở Iran, giá xăng người dân phải trả được tính theo các mức hạn ngạch tiêu thụ khác nhau. Là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Iran đã trợ giá xăng trong nhiều năm để giữ giá nhiên liệu ở mức siêu rẻ. Mọi thay đổi về giá xăng cũng có thể dẫn đến những biến động chính trị.

Một trạm xăng ở thủ đô Tehran của Iran hôm 25/8. Ảnh: AFP

Chiến sự giữa Iran và Mỹ nổ ra ngày 28/2. Kể từ đó, Tehran đã kiểm soát eo biển Hormuz có vị trí chiến lược, trong khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24/8 công bố kế hoạch "bóp nghẹt kinh tế" Iran, đồng thời cảnh báo hậu quả đối với các quốc gia không hưởng ứng chiến dịch của Washington. Kế hoạch tiếp nối chuỗi biện pháp trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt từ năm 2018, thời điểm Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được các cường quốc ký với Tehran.

Iran lập tức đe dọa tung đòn đáp trả sòng phẳng, tuyên bố sẽ mở rộng tập kích những quốc gia sản xuất dầu trong khu vực và cả các nước châu Âu, đồng thời ngụ ý về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo AFP