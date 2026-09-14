Tổng thống Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công vào nguồn cung dầu diesel

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công nhắm vào nguồn cung dầu diesel của Nga, cho rằng các cuộc tấn công này đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
Trả lời phóng viên về tình hình các cuộc trao đổi ba bên, ông Trump nêu rõ Ukraine có thể nhắm vào các mục tiêu khác nhưng không phải là nguồn cung dầu diesel tại Nga.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ít nhất 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào Nizhnekamsk, một thành phố thuộc vùng Tatarstan. Nizhnekamsk là nơi tập trung một cụm quan trọng gồm các nhà máy lọc dầu và các cơ sở sản xuất hóa dầu, cao su và polymer, bao gồm cả một số cơ sở lớn nhất thuộc loại này tại Nga. Thị trưởng thành phố cho biết một vụ hỏa hoạn đã bùng phát "tại một cơ sở doanh nghiệp trong thành phố", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Cũng trong ngày 13/9, Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn tại Slavyansk-on-Kuban, thuộc vùng Krasnodar của Nga. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các UAV của họ đã tấn công một phân xưởng chế biến dầu quan trọng cùng khu vực bồn chứa của nhà máy lọc dầu trong đêm, gây ra đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng chục km. Trong khi đó, giới chức Krasnodar cho biết vụ tấn công vào "một cơ sở doanh nghiệp" tại Slavyansk-on-Kuban đã khiến 3 người bị thương, làm hư hại một đường ống dẫn dầu và gây ra hỏa hoạn.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 389 UAV của Ukraine trong đêm 12-13/9, bao gồm các vụ đánh chặn trên bầu trời Tatarstan.
Cùng ngày, nhà chức trách Ba Lan và Ukraine cáo buộc 1 UAV của Nga đã đánh trúng một đoàn tàu đang trên đường tới Vacsava, gần biên giới Ba Lan ở Ukraine, nhưng không gây thương vong. Công ty đường sắt PKP Intercity của Ba Lan xác nhận đoàn tàu đang chạy tuyến Kiev - Vacsava, chở 206 hành khách. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các khu vực phía Tây nước này cũng đang đối mặt với các cuộc tấn công của Nga./.
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