Ông Trump công bố dự án nhà máy thép "lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ"

Một công nhân cắt một phần cuộn thép tại Nhà máy thép Novolipetsk Steel PAO - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Công ty Mesabi Metallics (có trụ sở tại bang Minnesota) đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy thép trị giá lên tới 15 tỉ USD tại bang Iowa.

Đây là khoản đầu tư sản xuất quy mô lớn, giúp chính quyền của ông Trump phô diễn thành tựu kinh tế ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Thông báo được đưa ra khi tỉ lệ ủng hộ dành cho ông chạm mức thấp kỷ lục do cử tri lo ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt.

Tổng thống từng coi việc áp thuế nhập khẩu và phục hưng ngành sản xuất nội địa là trọng tâm trong chương trình nghị sự kinh tế, với lập luận rằng các rào cản thương mại sẽ kéo dòng vốn đầu tư và việc làm trở lại nước Mỹ.

Dự án thép trị giá 15 tỉ USD vì thế mang lại cho ông Trump một thương vụ đầu tư nổi bật để ghi điểm với cử tri.

Động thái này cũng diễn ra khi chính quyền chịu áp lực phải chứng minh rằng các chính sách áp thuế diện rộng lên hàng hóa nhập khẩu có thể thúc đẩy công nghiệp nội địa mà không thổi bùng lạm phát.

"Đây là một khoản đầu tư khổng lồ. Ngành thép của chúng ta đang hồi sinh mạnh mẽ", ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Thị trường thép toàn cầu những tháng gần đây rơi vào tình trạng ảm đạm, một phần do dư thừa công suất và nhu cầu suy yếu.

Tuy nhiên, tại Mỹ, giá thép duy trì ở mức cao hơn nhờ các rào cản thương mại, qua đó gia tăng sức hấp dẫn cho các dự án nội địa bất chấp chi phí xây dựng đắt đỏ.

Nhà Trắng mô tả nhà máy tại bang Iowa là nhà máy thép lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Giai đoạn 1 của dự án sẽ cho sản lượng 7,5 triệu tấn thép/năm, và công suất toàn nhà máy dự kiến đạt 10 triệu tấn/năm.

Nhà máy dự kiến tạo ra ít nhất 1.750 việc làm dài hạn, trong khi giai đoạn 1 sẽ tạo ra tới 6.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng.