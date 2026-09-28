2 năm sau thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng: Hé lộ về chiến dịch của Israel

Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah trong bài phát biểu trên truyền hình tại một địa điểm không xác định ở Liban ngày 11/11/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng và chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo trang tin Ynetnews, hai sĩ quan được xác định là Thiếu tá G., khi đó phụ trách bộ phận theo dõi các mục tiêu tại Liban thuộc Cục Tình báo Quân đội Israel, và Thiếu tá dự bị R., sĩ quan tác chiến trong đơn vị chuyên thực hiện các chiến dịch nhằm vào các mục tiêu cấp cao của Không quân Israel, đã kể lại những diễn biến phía sau chiến dịch.

Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 27/9/2024 nhằm vào một cơ sở ngầm được Israel xác định là trung tâm chỉ huy của Hezbollah tại khu vực Dahieh, phía Nam Beirut. Quân đội Israel cho biết hơn 80 tấn bom đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Theo Thiếu tá G., hoạt động thu thập thông tin về Nasrallah đã được tiến hành trong nhiều năm và được tăng cường đáng kể trong hai năm trước cuộc không kích. Ông cho biết nhóm tình báo có sự tham gia của nhiều đơn vị, trong đó có Đơn vị 8200 và Đơn vị 9900.

Các chuyên gia tập trung nghiên cứu lịch trình sinh hoạt, thói quen di chuyển và những hoạt động thường ngày của thủ lĩnh Hezbollah.

“Chúng tôi nghiên cứu con người này để hiểu lối sống của ông ta và những gì ông ta làm vào mọi thời điểm”, sĩ quan này nói, đồng thời cho rằng việc tích lũy lượng lớn thông tin về mục tiêu giúp quân đội có thêm cơ sở để xác định vị trí và thời điểm tiến hành chiến dịch.

Theo lời kể của các sĩ quan Israel, sau khi xung đột Israel - Hezbollah bùng phát trở lại ở quy mô lớn hơn sau ngày 7/10/2023, Nasrallah vẫn duy trì một số hoạt động tương đối thường xuyên.

Phía Israel cho rằng ông vẫn xuất hiện công khai trong một số thời điểm và tham gia vào các quyết định quan trọng của Hezbollah, từ đánh giá tình hình đến vấn đề ngân sách và phát triển lực lượng.Một bước ngoặt trong chiến dịch, theo các sĩ quan Israel, là loạt vụ nổ nhằm vào máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah hồi tháng 9/2024.

Thiếu tá R. cho rằng sự kiện này khiến Hezbollah phải xem xét lại hệ thống liên lạc và các biện pháp bảo mật của mình. Theo ông, tổ chức này phải đánh giá lại nhiều phương thức hoạt động trước đó.

Các vụ nổ thiết bị liên lạc xảy ra trong hai ngày 17 và 18/9/2024, tiếp đó là các cuộc tấn công nhằm vào một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Chỉ vài ngày sau, Israel tiến hành cuộc không kích quy mô lớn tại Beirut nhằm vào nơi được cho là có Nasrallah.

Theo Thiếu tá G., lực lượng Israel dự đoán Nasrallah có thể thay đổi địa điểm sau những diễn biến trên, nhưng ông vẫn ở lại khu vực mà tình báo Israel đã theo dõi.

“Chúng tôi dự kiến ông ta sẽ di chuyển tới một địa điểm mới, nhưng ông ta vẫn ở nơi chúng tôi biết”, sĩ quan này nói.

Ông cho rằng Nasrallah có thể đã đánh giá chưa đầy đủ mức độ thay đổi của tình hình và không nhận thấy rằng Israel đang chuyển sang một chiến dịch quân sự với quy mô lớn hơn.

Theo lời kể của các sĩ quan Israel, trong những giờ trước cuộc không kích, thông tin tình báo được cập nhật liên tục nhằm xác định Nasrallah vẫn ở đúng địa điểm. Thiếu tá G. cho biết nhóm của ông đã liên tục kiểm tra những thông tin mới và thúc đẩy quá trình ra quyết định tại trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel tại Tel Aviv.

Ông cho rằng thời điểm đó được đánh giá là thuận lợi do lực lượng Israel đã xác định được vị trí mục tiêu và có phương án hạn chế những thiệt hại ngoài mục tiêu theo đánh giá của họ. Cuộc tấn công được tiến hành tối 27/9/2024.

Theo các nguồn tin Israel, máy bay chiến đấu đã sử dụng số lượng lớn bom có khả năng xuyên phá để đánh vào cơ sở ngầm nằm dưới các tòa nhà tại Dahieh. Một số phân tích độc lập sau đó cho rằng các máy bay Israel có thể đã sử dụng bom loại 2.000 pound do Mỹ sản xuất, song thông tin chi tiết về toàn bộ số vũ khí sử dụng không được công bố đầy đủ.

Quân đội Israel cho biết hơn 80 tấn bom đã được thả xuống khu vực mục tiêu. Cuộc không kích phá hủy nhiều công trình và khiến một số khu vực xung quanh bị ảnh hưởng.

Một vấn đề đáng chú ý trong lời kể của các sĩ quan Israel là đánh giá về thiệt hại đối với dân thường. Thiếu tá G. cho biết thương vong ngoài mục tiêu luôn được tính đến trong quá trình lập kế hoạch và phê duyệt chiến dịch.

Ông nói phía Israel đã tiến hành đánh giá số người có thể có mặt tại từng khu vực của các tòa nhà. Theo đánh giá được ông đưa ra, số dân thường không liên quan thiệt mạng trong cuộc tấn công là khoảng 30 người, thấp hơn dự kiến ban đầu của phía Israel.

Tuy nhiên, các con số về thương vong trong cuộc không kích đã thay đổi theo thời điểm và nguồn thống kê. Ngay sau cuộc tấn công, giới chức Liban thông báo ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương, trong khi các nguồn tin khác cho biết số người thương vong có thể cao hơn do nhiều công trình bị phá hủy.

Do đó, con số 30 dân thường mà sĩ quan Israel đưa ra cần được xem là đánh giá của phía Israel, thay vì một số liệu độc lập đã được xác nhận. Israel sau đó xác nhận Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích. Cùng với ông, một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah cũng được cho là thiệt mạng. Phía Israel đánh giá cái chết của Nasrallah đã ảnh hưởng đáng kể đến năng lực chỉ huy và hoạt động quân sự của Hezbollah.

Tuy nhiên, mức độ tác động lâu dài đối với tổ chức này là vấn đề cần được đánh giá dựa trên diễn biến thực tế sau đó. Nhìn từ góc độ hoạt động tình báo, lời kể mới được công bố cho thấy cuộc không kích ngày 27/9/2024 là kết quả của quá trình theo dõi kéo dài, kết hợp giữa thu thập thông tin, xác định địa điểm, cập nhật tình báo thời gian thực và chuẩn bị phương án tác chiến.

Đối với Israel, đây là một trong những chiến dịch nhằm vào cấp lãnh đạo cao nhất của Hezbollah. Trong khi đó, cuộc tấn công cũng gây ra những tranh luận về mức độ sử dụng vũ lực và ảnh hưởng đối với các khu dân cư tại Dahieh, cho thấy những hệ quả rộng hơn của chiến dịch quân sự đối với khu vực dân sự tại Beirut.