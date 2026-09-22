Italy trả tiền cho người dân đi xe đạp ở đô thị để bảo vệ môi trường

Sáng kiến "Roma Corre in Bici" nhằm biến việc đạp xe thành thói quen tự nhiên của người dân Italy, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tế về hiệu quả của các biện pháp ưu đãi kinh tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhằm thúc đẩy giao thông bền vững và mở rộng hệ thống xe đạp đô thị, thủ đô Rome của Italy vừa chính thức ra mắt sáng kiến "Roma Corre in Bici" nhân Tuần lễ di chuyển châu Âu.
Chương trình khuyến khích người dân đi làm và học sinh sinh viên từ bỏ ôtô, xe máy để chuyển sang sử dụng xe đạp thông qua các khoản hỗ trợ tài chính hấp dẫn.
Người tham gia chương trình sẽ được trả 0,3 euro cho mỗi km đạp xe thực tế, với mức trần tối đa là 10 euro mỗi ngày và 30 euro mỗi tháng. Khoảng cách và lộ trình của các chuyến đi sẽ được theo dõi tự động qua nền tảng số Wecity, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư.
Mọi hành trình có chiều dài từ 1km trở lên và nằm trong ranh giới đô thị Rome đều được tính, bao gồm cả việc đi lại hàng ngày, giải quyết công việc cá nhân hay di chuyển giữa các khu phố. Người dùng chỉ cần đạt mốc khoảng 100km mỗi tháng để nhận mức chi trả tối đa, tiền thưởng sẽ được chuyển khoản khi đạt ngưỡng tối thiểu 1 euro.
Chương trình có ngân sách 470.000 euro, được sáng kiến "Bici in Comune" thuộc tổ chức Sport e Salute và chính quyền thành phố Roma Capitale đồng tài trợ.
Đối tượng thụ hưởng hiện giới hạn cho nhân viên các công ty thuộc mạng lưới quản lý giao thông của thành phố và học sinh sinh viên trên 18 tuổi tại những cơ sở giáo dục có đăng ký người quản lý giao thông chuyên trách. Các tổ chức này phải đăng ký trước để lấy mã nhận diện trên nền tảng.
Theo Ủy viên phụ trách giao thông thành phố Rome, Eugenio Patanè, sáng kiến này nhằm biến việc đạp xe thành thói quen tự nhiên của người dân, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tế về hiệu quả của các biện pháp ưu đãi kinh tế.
Đây cũng là bước đi tiếp nối kế hoạch "Biciplan" kéo dài 10 năm của thành phố, hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp lên tới hơn 1.500km, được Thị trưởng Roberto Gualtieri gọi là hệ thống "đường đạp xe kiểu tàu điện ngầm"./.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh của Greenland, khiến không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland.
Bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng đang trở thành sự kiện được săn đón ở Washington, khi nhiều tỷ phú công nghệ và lãnh đạo quỹ đầu tư tìm cách có một suất tham dự.
Việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mở đường áp thuế tới 100% với các nước mua nhiều năng lượng Nga đang tạo thêm sức ép lên Trung Quốc chỉ vài ngày trước chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một đợt áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Canada đã có hiệu lực ngay sau nửa đêm ngày 14/9, bổ sung mức thuế 50% cho 110 sản phẩm, từ các loại phô mai cụ thể đến thuyền máy, xe địa hình (ATV) và đồ nội thất.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công nhắm vào nguồn cung dầu diesel của Nga, cho rằng các cuộc tấn công này đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14/9 tới.
Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ) cuối năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 12/9 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày.
Nước Mỹ ngày 11/9 đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001, khi gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ không tặc và tấn công nhằm vào những biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.