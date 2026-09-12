Ukraine đề xuất đối thoại hòa bình, Nga sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/9 tuyên bố Kiev cần tìm cách đối thoại với Moscow, tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột.

Ông cho rằng cần hướng tới mục tiêu này thông qua các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ và trao đổi tù binh nếu Nga tiếp tục từ chối một lệnh ngừng bắn toàn diện.

"Nếu khó tìm được một phương thức tiếp cận trực tiếp, thì ít nhất chúng ta cần tiến hành từng bước một. Chúng ta cần khơi thông tuyến đường ở Biển Đen và tìm cách đạt được thỏa thuận đình chiến về năng lượng, trong đó cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai nước đều được bảo vệ", ông Zelensky nói thêm.

Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố Ukraine vẫn "đáp trả tương xứng các cuộc tấn công của Nga", nếu cơ sở hạ tầng dân sự tiếp tục bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ cần áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, đồng thời Ukraine cũng cần tham gia đàm phán hòa bình với Moscow.

"Những quyết định mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Mỹ là điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi cũng rất mong đợi những quyết định trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump", ông Zelensky nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết những kết quả đầu tiên trên lộ trình hướng tới hòa bình có thể xuất hiện vào cuối tháng 9.

Phía Ukraine dự kiến sẽ có các cuộc gặp quan trọng với giới chức Mỹ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine dự đoán khó có khả năng đạt được tiến bộ đáng kể trong tiến trình hòa bình trước khi diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/9 cũng khẳng định Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine và kỳ vọng tổ chức một cuộc họp 3 bên có sự tham gia của Mỹ.

"Chúng tôi vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán. Chúng tôi hy vọng rằng, như đã thỏa thuận với các nhà đàm phán Mỹ, chúng tôi sẽ có thể gặp lại nhau theo thể thức 3 bên trong thời gian tới và tiếp tục đối thoại", ông Peskov nói.

Tuy vậy, người phát ngôn của nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng rất khó để dự đoán liệu một cuộc họp tiềm năng như vậy sẽ mang lại kết quả ra sao. Theo ông Peskov, lý do là vì tình hình của lực lượng Ukraine trên mặt trận đang ngày càng xấu đi.

Ngoài ra, ông Peskov nhấn mạnh các yêu cầu của Moscow vẫn không thay đổi. Theo ông, các "nguyên nhân gốc rễ" dẫn đến cuộc xung đột cần phải được loại bỏ để các cuộc đối thoại có thể diễn ra.

Hôm 10/9, ông Peskov tuyên bố Nga không xem xét khả năng thực hiện một "lệnh ngừng bắn về năng lượng" trong cuộc xung đột với Ukraine. Đồng thời, ông còn gọi cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là điểm yếu của nước này.

Trong khi đó, ông Peskov khẳng định Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình để chấm dứt chiến sự. Điện Kremlin nhấn mạnh những bước tiến tiếp theo trong đàm phán sẽ phụ thuộc vào lập trường của Kiev.

Trước đó, Điện Kremlin cũng đã đưa ra tuyên bố mới về các cuộc đàm phán hòa bình sau chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev. Theo đó, ông Peskov không loại trừ khả năng nối lại thể thức đàm phán 3 bên nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.