Tổng thống Mỹ đổi tên AI thành "siêu trí tuệ"

Sắc lệnh hành chính được Nhà Trắng công bố sau khi ông Trump ăn trưa và làm việc với hàng loạt lãnh đạo AI ngày 29/9. Với tên gọi "Khởi đầu kỷ nguyên siêu trí tuệ", sắc lệnh ra đời "để ghi nhận sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và những tiềm năng vô hạn mà nó mang lại cho người dân Mỹ", theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng.

Sắc lệnh nêu, thuật ngữ "siêu trí tuệ" (super intelligence) phải được tất cả bộ phận và cơ quan sử dụng trong thư từ chính thức, thông tin công khai, chính sách và tài liệu khác thuộc nhánh hành pháp. Thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (artificial intelligence - AI) không còn được dùng nữa.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Garden City, New York ngày 14/8. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo bất thường ở bên ngoài Nhà Trắng, ông Trump ám chỉ văn bản xác định tên gọi mới đã được ký bởi các ông trùm công nghệ sau bữa trưa. "Hôm nay, chúng ta đã chính thức đổi tên", Tổng thống Mỹ phát biểu. "Tên gọi chính thức thay đổi bởi những người vĩ đại nhất, thông minh nhất, xuất chúng nhất trên thế giới".

Theo CNBC, các lãnh đạo công nghệ đã gặp ông Trump ngày 29/9 gồm CEO Google Sundar Pichai, CEO Tesla và SpaceXAI Elon Musk, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Nvidia Jensen Huang và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman. Nhóm đã ký vào một thỏa thuận riêng khác có tên "Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ" với tiêu đề phụ "Cam kết chung về trách nhiệm tiên phong".

Theo Reuters, nội dung thỏa thuận gồm việc triển khai quy trình và biện pháp kiểm soát nội bộ mạnh mẽ để đảm bảo công nghệ hoạt động đúng như dự định trước khi đề xuất thêm những lớp kiểm soát khác. Các bên ký kết đồng ý "gặp gỡ thường xuyên" nhằm thiết lập tiêu chuẩn an toàn, thêm rằng "theo thời gian, việc pháp điển hóa các bước này thành luật hoặc quy định có thể hợp lý".

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng đăng ảnh về thỏa thuận có chữ ký của ông cùng 6 lãnh đạo công ty.

Hình ảnh chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các CEO công nghệ được đăng trên Truth Social. Ảnh: Truth Social

Trong khi đó, khi phóng viên hỏi bên ngoài Nhà Trắng rằng liệu văn kiện đó có tính ràng buộc về mặt pháp lý hay không, ông nói nó "có tính ràng buộc về mặt đạo đức".

Với lo ngại rằng việc ông ủng hộ trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, ông chỉ nhún vai: "Tôi chỉ cần làm những gì đúng đắn thôi".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người cũng có mặt tại bữa trưa, đánh giá thỏa thuận và những gì khách mời đã đồng ý là "tuyên bố về các nguyên tắc". Văn bản gồm các cam kết tự nguyện, "thay mặt cho toàn ngành", cũng như các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ.

"An toàn và đổi mới không phải hai mục tiêu loại trừ lẫn nhau", ông nói trước truyền thông.

Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố cùng ngày cho thấy chỉ 25% số người được hỏi tán thành cách tổng thống xử lý vấn đề trí tuệ nhân tạo. Tỷ lệ này được đánh giá thấp hơn so với vấn đề khác, như xung đột Iran (28%), kinh tế (31%) và chính sách Mỹ - Trung (34%) trong cùng cuộc thăm dò. Khảo sát tiến hành ngày 24-27/9 và sai số 3,8 điểm phần trăm.

Thượng nghị sĩ Mark R. Warner, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, gọi hành động của ông Trump là "thiếu nghiêm túc" về những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo gây ra.

"Các công ty xây dựng hệ thống AI mạnh nhất đang cảnh báo công nghệ này phát triển nhanh hơn biện pháp bảo vệ. Phản ứng của tổng thống là gì? Đổi tên và yêu cầu các công ty tự điều chỉnh", ông Warner nói. "Nhưng việc thay đổi cái mà chúng ta gọi là trí tuệ nhân tạo không giải quyết được những rủi ro rất thực tế khi AI ngày càng mạnh mẽ".