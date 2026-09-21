Nga ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng trong bầu cử Duma Quốc gia

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ở Moskva, ngày 20/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 20/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova cho biết Nga đã ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện).

Trong thời gian diễn ra bầu cử, các nền tảng bầu cử của Nga, trong đó có trang thông tin chính thức về bầu cử, đã phải đối phó với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) quy mô lớn, cùng các hoạt động xâm nhập nhằm vào máy chủ.

Nhà chức trách Nga cũng phát hiện các nỗ lực khai thác lỗ hổng của hệ thống và gây gián đoạn cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia.

Theo CEC, các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào.

Bà Pamfilova cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa của Nga chủ yếu xuất phát từ nước ngoài, trong đó một số vụ sử dụng địa chỉ IP giả mạo của Nga.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa tổ chức cuộc bầu cử Hạ viện.

Theo dữ liệu của CEC được cập nhật ngày 21/9, sau khi kiểm 75,31% số phiếu, đảng Nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu với 57,48% số phiếu.

Bốn đảng khác vượt ngưỡng 5% gồm đảng Cộng sản Nga với 14,03%, đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với 8,75%, đảng Những người Mới với 8,01% và đảng Nước Nga Công bằng với 5,01%./.